Raphael, José Luis “El Puma” Rodríguez, Manuel Alejandro, Susana Giménez, Osmel Sousa, Salvador Pineda, Ana Martín y muchos otros artistas de más de 70 años se mantienen activos profesionalmente y firmes a la hora de erradicar la idea de que hay que esconderse de las cámaras y retirarse en sus años dorados.

La pregunta del retiro es casi un insulto para “El Puma”, en especial desde que recuperó la salud tras un doble trasplante de pulmón en 2017.

“Hay que vivir mientras haya vida y vivir lo mejor que se pueda. Para mí, eso es estar en un escenario. La edad está allí, se reconoce, pero no es un obstáculo, ni para mí ni para mi público”, afirma.

“Me queda un trecho por recorrer todavía, hay algunas cosas que todavía siento que tengo que hacer, y entre ellas está mi agradecimiento a Dios y el ir a buscar a la gente otra vez”, explicó Rodríguez, quien en enero llegó a los 80 años.

Veteranos de la música como “El Puma”, Raphael, Amanda Miguel y otros siguen haciendo giras y sacando nueva música.

“El público de toda la vida sigue allí acompañándonos. Cómo los vamos a dejar, en especial cuando ellos traen a toda la familia”, dijo Raphael, de 79 años, a EFE durante una reciente visita a Miami.

A sus 90 años el icónico compositor español Manuel Alejandro cruzó el Atlántico en octubre pasado para recibir en Miami un premio La Musa a la Leyenda Viva. En noviembre se presentó en vivo en Santo Domingo y México y el próximo lunes cumple 91 años sin ganas de parar. De hecho, quiere seguir dando espectáculos en vivo.

“Ahora no canto; cuento mis canciones, que quizá sea más importante que cantarlas, porque ya las han cantando voces maravillosas”, explica.

“Mi gran noche”, “Señora”, “Insoportablemente bella”, “Dueño de nada” y “Amar y querer” son algunos de los inmensos éxitos que salieron de su pluma y su piano.

“Estoy recitando versos con un acompañamiento musical que le va perfectamente porque es el acompañamiento y la melodía que han cantado tantos cantantes”, cuenta el compositor sobre su nueva actividad.

LOS NUEVOS ABUELOS DE LA PANTALLA

A sus 79 años, la argentina Susana Giménez también se niega a parar. En marzo de 2022 salió en el servicio de video de Amazon la serie “Porno y helado”, en la que tuvo una participación especial y actualmente prepara un programa de entrevistas para la plataforma de video en directo Paramount+.

Giménez suspendió en 2020 las grabaciones de su programa “Hola Susana”, que mantenía al aire desde 1987. Antes, la vedete se había desempeñado como actriz, modelo y mucho más dentro del mundo del entretenimiento.

Por su parte, la actriz mexicana Ana Martín es una de las abuelas de las telenovelas. Con 2,7 millones de seguidores, es una de las reinas del TikTok de habla hispana, donde publica a menudo fotos sensuales y videos atrevidos de su juventud.

“Yo quiero que los chicos se den cuenta de que nosotros ya hicimos todo lo que ellos están haciendo ahora y hasta más”, expresó Martín, de 76 años, cuyas telenovelas más recientes son “La mexicana y el güero” (2021), “La desalmada” (2021) y “Corazón guerrero” (2022).

Entre tanto, el actor mexicano Salvador Pineda, de 70 años, sufrió un accidente que le causó una grave fractura de cadera, pero meses después ya estaba en las grabaciones de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”.

“Si no hubiera podido trabajar estoy seguro de que no habría sobrevivido. Es importante que la gente vea que siempre se puede ser productivo”, expresó a EFE Pineda, cuyo personaje del narcotraficante Julio Zambrana es uno de los principales antagonistas de la serie.

LA TELERREALIDAD A LOS 70

Por su parte, a sus 76 años, Sousa, el llamado Zar de la Belleza, es una de las personas de mayor edad que hace parte de un programa de telerrealidad.

Su participación en estos momentos en la tercera temporada de “La Casa de Los Famosos” de la cadena de televisión estadounidense Telemundo “fue inspirada por Laura Bozzo”, dijo a EFE.

“Cuando la vi ahí me di cuenta de que era una experiencia que me gustaría tener. Lo de la edad ni me pasó por la cabeza”, reconoció el “hacedor” de reinas de belleza, quien gracias a su trabajo en la Organización Miss Venezuela es considerado el padre de la etapa actual de estos concursos, en el que las candidatas son preparadas profesionalmente para los certámenes.

Por su parte Bozzo, de 70 años y quien en 2022 fue una de las habitantes de La Casa en su segunda temporada, confesó que ella sí tenía muy presente su edad.

“La principal razón por la que decidí participar fue justamente esa. Vivimos una cultura en la que las personas mayores desaparecen de los medios y yo quería demostrar que seguimos teniendo mucho que contribuir”, indicó.

Como consecuencia, para el final del programa, la conductora peruana había multiplicado sus seguidores en TikTok, rompió el récord de nuevos memes con su imagen y resucitó su carrera.

Actualmente tiene un programa en el canal mexicano de cable Imagen TV, participaciones regulares en Telemundo y un nuevo pódcast, además de diversos patrocinios.