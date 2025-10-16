Hace tres años TJ Holmes y Amy Robach fueron despedidos de la extensión vespertina de "Good Morning America" luego que se revelara su relación sentimental estando casados con otras parejas.

Ahora, los expresentadores de ABC anunciaron que están comprometidos desde hace un mes.

“Les contamos a todos que estamos comprometidos y que ya llevamos comprometidos aproximadamente un mes”, compartió Robach en el podcast “Amy & TJ”.

“Queríamos informarles a todos antes de que alguien más pudiera hacerlo; supongo que hemos aprendido esa lección en el pasado sobre nuestra relación”, agregó Holmes.

El periodista bromeó con que su prometida ha estado usando el anillo de compromiso “en la cara de todo el mundo cada vez que podía, y nadie decía una palabra”.

“Estuve en tres estadios de fútbol enormes durante tres fines de semana seguidos, luciendo mi anillo de compromiso con mucho orgullo y mucha emoción, esperando a que alguien me lo señalara o me preguntara: ‘Oye, ¿qué es eso?’. Y nunca sucedió”, dijo la comunicadora.

Se recuerda que la pareja salió del programa en el que ambos eran presentadores, en medio de una polémica relación amorosa entre ambos, calificada por la planta televisiva como una “distracción” para el equipo.

La pareja fue sacada del aire y puesta en “pausa temporal” después de que aparecieran las fotos de ellos en noviembre de 2022 tomados de la mano en y pasando tiempo juntos. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento.

“Después de varias conversaciones productivas con Amy Robach y T.J. Holmes, sobre las diferentes opciones, todos acordamos que es mejor para todos que se vayan de ABC News”, dijo un portavoz de esa cadena en un comunicado.

En un memorando enviado al personal en ese momento, el presidente de la red, Kim Godwin, anunció que los presentadores permanecerían fuera del aire a la espera de los resultados de una revisión interna. Llamó al romance una “distracción”.