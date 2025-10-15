El elenco original del desaparecido programa “El gran Bejuco” subirá a escena para llevar sus ocurrencias y aventuras a través de “El gran Bejuco, el reencuentro”.

La comedia teatral se presentará el sábado 6 de diciembre a las 8:30 de la noche el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La producción de Moraleja LLC contará con el elenco que participó durante su transmisión en la década de los noventa, compuesto por Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodríguez, Wanda Colón, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Bianca Morales y Mario Morales.

En “El gran Bejuco, el reencuentro”, Bejuco y Cholón, se reunirán de nuevo en “una aventura donde la nostalgia se mezcla con situaciones modernas y disparatadas”, describe el comunicado de prensa. “Ahora, en vivo y sin cortes comerciales, los personajes más queridos de la televisión enfrentarán los retos de la vida actual: redes sociales, cambios de generaciones y secretos que nunca se contaron en la pantalla chica”, prosigue el escrito.

La pieza teatral procurará contestar diversas interrogantes que pudieran pasar por la mente de su público. ¿Dónde estaba “Bejuco” en estos años? ¿Dónde estaba “Cholón”? ¿Qué pasó con el carro de “Bejuco”? ¿“Laurita” se casó con el insoportable de “Roberto Saavedra Tercero”?

Los boletos para El gran Bejuco, el reencuentro están disponibles en Ticketera.