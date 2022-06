( The Associated Press )

Tom Hiddleston y su prometida Zawe Ashton van a ser papás, la pareja no ha anunciado la noticia, sin embargo, el avanzado embarazo que la actriz de 37 años revela que pronto debutarán como padres.

En la alfombra roja del estreno de “Mr. Malcolm List”, la actriz Zawe Ashton apareció con un vestido dorado luciendo su pancita de embarazada, el protagonista de “Loki” no la acompañó en esta ocasión, pero la actriz apareció junto a sus copañeros de reparto como Sianad Gregory y Freida Pinto.

Fue a inicios de junio cuando el actor de 41 años confirmó a Los Ángeles Times su compromiso con la actriz: “Estoy muy feliz”, expresó. La relación comensó en 2019 y las versiones del compromiso se dio en los premios BAFTA 2022, cuando la actriz fue fotografiada luciendo un anillo de diamantes.

Zawedde “Zawe” Ashton es una actriz y dramaturga británica, más conocida por interpretar a Imani en “Gone Too Far!” y a Bianca en “St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold”.

Thomas William Hiddleston es un actor y productor de cine, televisión y teatro británico conocido por haber interpretado a Loki en las adaptaciones cinematográficas de la trilogía de Thor de Marvel Studios. Se le ha relacionado amorosamente con las actrices Susannah Fielding y Taylor Swift.