View this post on Instagram

Dentro de poco, seré mamá de dos ❤️ estoy con una mezcla de sentimientos. Me da nostalgia saber que Valeria no será la única pero a la misma vez me da mucha alegría que tendrá una hermanita con quien jugar y a quien se que va a amar mucho ❤️ Las amo. 📸: @skylensmedia.pr #girlsmom #sentimental #hormonal 😅 #mezcladesentimientos #mamadedos #momoftwo #ramosmojica