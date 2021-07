¿Hubo o no hubo reconciliación entre Adamari López y Toni Costa?

Eso no se sabe, pero lo que sí es cierto es que el bailarín español reaccionó molesto cuando varios usuarios de las redes sociales reclamaron que la separación entre él y la animadora boricua se trataba de una mentira.

“Han estado juntos los tres todas estas vacaciones, aunque me alegra de que estén juntos me molesta que nos tomen el pelo así”, escribió una de las segudoras de Costa en una publicación en Instagram.

“Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija”, le repsondió el bailarín, según publicó People en Español.

La pareja, que anunció en mayo su separación luego de diez años, disfrutó de unas vacaciones en Cari, Italia, junto a su pequeña Alaïa.

La presentadora de televisión estableció en aquel entonces que su nuevo estilo de vida la llevó a reflexionar y a tomar la decisión de separarse de su ahora excompañero. Dejó la puerta abierta a la posibilidad de “ver si podemos rescatarla”.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó.

Mientras, Toni Costa al revelar la información dejó entrever que se trataba de un período de distanciamiento temporero.

“Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, dijo en aquel entonces.

“Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaia es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”, continuó.