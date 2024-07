No es la primera vez que Anuel le tira pullas a Feid, la actual pareja de Karol G en redes sociales, pero el último nunca le ha respondido.

Ahora el trapero volvió a llamar la atención en Instagram al publicar un mensaje directamente para el ‘Ferxxo’ relacionado con una opinión que dio el colombiano.

Todo inició por un encuentro de Young Miko con Feid en ‘Complex magazine’. La joven le preguntó a su colega cuál era su trap favorito y él contestó que ‘Diles’, canción de Bad Bunny, Farruko y Ozuna.

Esto no le gustó para nada a Anuel y en Instagram compartió una serie de fotos para decir: “Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, escribió el boricua.

En los comentarios se vio a muchos internautas criticar a Anuel por seguir enviando pullas a Feid. “Algo que no entiendo es porque Anuel se molestó, solo dio su opinión y ni siquiera tenía nada que ver con él”, “No sabes quién es Feid, pero estás muy atento a lo que dice en las entrevistas”, “Anuel estás traumado con Feid”, “Solo le faltó decir que fan de su relación”.

Anuel y Karol G formaron pareja hasta el 2021, cuando dieron a conocer el fin de la relación.

Aunque no dieron detalles, al principio ambos intérpretes de música urbana demostraron que quedaron en buenos términos, incluso, Anuel sorprendió a la ‘La bichota’ durante un concierto que ella ofreció en Puerto Rico y se dedicaron cariñosas palabras.

Poco a poco se vio que el buen ambiente que había entre ellos se tornó en una tormenta y, más aún, cuando se confirmó que ‘La bichota’ se había dado una nueva oportunidad en el amor con Feid.