El actor y director Tyler Perry se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, a raíz de una denuncia por agresión sexual realizada por un actor que trabajó en el filme “Boo! A Madea Halloween”.

Quien se presenta como presunta víctima se llama Mario Rodriguez, que asegura haber recibido avances indebidos por parte de Perry, a lo largo de varios años.

Rodriguez presentó una demanda en una corte de California, y entre las numerosas situaciones en las que asegura que Perry lo agredió o acosó sexualmente, figura una del 2018 en la que el director “agarró su pene”, u otra en la que presuntamente Perry “lo abrazó con fuerza”.

El denunciante también asegura haber sido víctima de una profunda angustia a partir de los hechos relatados, y demanda junto a Perry, también a Lionsgate, en carácter de distribuidora del citado filme “Boo! A Madea Halloween”.

En un tramo de la denuncia, Rodriguez detalla que en el 2014, luego de hacer un casting para el mencionado largometraje, Perry lo invitó a su casa en donde iba a dar una fiesta. En ese lugar, el director lo llevó a un microcine privado para ver una película, y allí comenzó a “frotarle la parte interna del muslo”. En el escrito, Rodriguez detalla que rápidamente se puso de pie para ir al baño, y que Perry presuntamente le dijo: “Si tan solo te quedaras, cuidaría de vos por el resto de tu vida y no tendrías que preocuparte por nada”.

Según detalla la denuncia, en el 2016 y durante la filmación de “Boo! A Madea Halloween”,Perry volvió a intentar acercarse sexualmente a Rodriguez, una situación que él denunciante asegura que se repitió en el 2018.“El señor Perry emitía sonidos de índole sexual y le pedía que “se quede”, a medida que presionaba su cuerpo contra el del señor Rodriguez, y le agarraba su pene”, figura en el escrito, en el que se concluye que luego de zafarse de esa situación, el director le dio al denunciante cinco mil dólares.

Debido a lo relatado, Rodriguez solicita en su demanda una compensación de 77 millones de dólares. El abogado que representa a la víctima, Jonathan Delshad, es el mismo profesional que también trabaja junto a Derek Dixon, en la primera causa por agresión sexual que recibió Perry, a mediados de este año.

Frente a esta denuncia, Alex Spiro, abogado de Tyler Perry, expresó a través de un comunicado: “Luego de haber fracasado en otra causa contra el señor Perry, el mismo abogado presenta ahora una nueva demanda que data de hace más de una década, y que también será un intento fallido por conseguir dinero”.

La primera denuncia

En junio del 2025, trascendió que un actor que trabajó en el drama televisivo “The Oval”, creado por Tyler Perry, había realizado una demanda alegando que el director utilizó su poder en la industria para agredirlo sexualmente y acosarlo en repetidas ocasiones. La demanda fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles por el actor Derek Dixon, quien exigió al menos 260 millones de dólares en conceptos de daños.

En la demanda, se podía leer en un fragmento: “El Sr. Perry aprovechó su éxito y poder y utilizó su considerable influencia en la industria del entretenimiento, para crear una dinámica coercitiva y sexualmente explotadora con el señor Dixon. Inicialmente le prometía avances en su carrera y oportunidades creativas, como por ejemplo producir su piloto y darle un papel en su programa, con el único fin de someterlo a un acoso sexual, agresión y violencia cada vez mayores, y represalias profesionales”.

El abogado de Perry, Matthew Boyd, dijo que las acusaciones eran absolutamente falsas. “Este es un individuo que se acercó a Tyler Perry, para lo que ahora al parecer no es nada más que un intento de estafa”, dijo Boyd en un comunicado, y agregó: “Pero Tyler no se dejará extorsionar, y estamos seguros de que estas falsas afirmaciones de acoso fracasarán”.