El 1 de octubre de 1982, Walt Disney World Resort invitó a los visitantes a imaginar cómo sería la vida en el siglo 21 con la apertura de EPCOT Center. Este parque temático, el primero de su tipo, se centró en mostrar ideas y tecnologías que el mundo nunca antes había visto.

“Que EPCOT Center entretenga, informe e inspire y, sobre todo, que inculque un nuevo sentido de creencia y orgullo en la capacidad del hombre para dar forma a un mundo que ofrece esperanza a las personas en todas partes”, lee la dedicación oficial presentada el 24 de octubre de 1982.

Con el pensamiento anterior, el presidente y director ejecutivo de Disney, Card Walker, continuó con el legado de Walt Disney en la inauguración oficial del parque. Una celebración de un mes presentó los cinco pabellones Future World y los nueve pabellones World Showcase del parque a visitantes de todo el mundo. La gran apertura formal se llevó a cabo durante tres días y la inauguración oficial del parque temático tuvo lugar el 24 de octubre de 1982.

Ahora conocido como EPCOT, el parque inspira curiosidad, imaginación y asombro a través de sus festivales internacionales, atracciones innovadoras y experiencias culturales.

Hogar de cuatro vecindarios unificados: World Celebration, World Nature, World Discovery y World Showcase, el parque continúa evolucionando con la mayor transformación en marcha de su historia. Como dijo una vez Walt Disney, EPCOT “siempre estará en un estado de transformación”, y el parque está listo para entrar en sus próximos 40 años con novedades para que los visitantes experimenten la magia de la posibilidad.

Aquí un vistazo a algunos de los hitos en los 40 años de historia de EPCOT:

1965

noviembre 15 – Walt Disney y su hermano Roy anuncian públicamente los planes para Walt Disney World Resort en una conferencia de prensa celebrada en el centro de Orlando, Florida.

1966

octubre 27 – Walt Disney graba una película que describe los planes para el Proyecto Florida, incluidos los detalles de Walt Disney World Resort y Experimental Prototype Community of Tomorrow (EPCOT).

1978

- Card Walker, presidente y director ejecutivo de Walt Disney Productions, anuncia planes para EPCOT en la Cámara de Comercio Internacional y presenta conceptos al presidente Jimmy Carter, el orador principal de la ICC.

1979

octubre 1 – Después de años de planificación, comienza la construcción de EPCOT.

1982

septiembre 24 – Los miembros del elenco de Walt Disney World y sus familias y amigos se encuentran entre los primeros en experimentar el nuevo parque temático antes de que se abra al público. Los días especiales de visita previa brindan a los miembros del elenco un sentido de orgullo y ayudan a garantizar que el parque esté listo para los visitantes. Oct. 1 – EPCOT abre con cinco pabellones de Future World: Spaceship Earth, Universe of Energy, World of Motion, Journey Into Imagination y The Land, y nueve pabellones de World Showcase que representan a Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos.

- “Carnival de Lumiere” debuta como el primer espectáculo nocturno de fuegos artificiales del parque temático, reemplazado en 1983 por “A New World Fantasy” y en 1984 por “Laserphonic Fantasy”.

-octubre 24 – EPCOT es inaugurado oficialmente por Card Walker, presidente y director ejecutivo de Walt Disney Productions.

- Se abre una nueva extensión de 6.4 kilómetros del sistema de monorriel de Walt Disney World, que se extiende desde el Ticket and Transportation Center hasta EPCOT.

1983

octubre 1 – En el primer aniversario del parque, Horizons (ahora MISSION: Space) hace su debut en Future World. Con un sistema de viaje único en su tipo, la atracción ofrece a los visitantes una idea de cómo podría ser la vida en el futuro.

marzo 5 – Se abre la atracción Journey into Imagination (ahora Journey into Imagination with Figment).

1984

septiembre 7 – EPCOT World Showcase se expande con la apertura del pabellón de Marruecos.

junio 3 – El pabellón de Francia en World Showcase abre su segundo restaurante de autor, Bistro de Paris.

1985

septiembre 24 – Abre Lotus Blossom Café, el primero de dos nuevos restaurantes en el pabellón de China.

agosto 31 – “Skyleidoscope” debuta en la laguna World Showcase. El espectáculo diurno contó con 70 vehículos voladores, nadadores y navegantes, coloridas serpentinas y fuegos artificiales diurnos.

octubre 23 – El restaurante con servicio a la mesa del pabellón de China, Nine Dragons Restaurant, comienza a servir a los visitantes.

1986

enero 15 – Abre The Living Seas (ahora The Seas with Nemo & Friends). La pieza central del pabellón es un acuario de 5.7 millones de galones, el más grande del mundo en ese momento, que alberga más de 200 especies de vida marina.

· Sep. 12 – La película en 3-D “Captain EO” se estrena en el Magic Eye Theatre en el pabellón Journey Into Imagination.

1987

- El EPCOT Daredevil Circus Spectacular abre en Future World. Apodado “El espectáculo más grande en el espacio”, presentó una variedad de temerarios actos de circo realizados en y sobre el área CommuniCore del parque.

1988

enero 30 – “IllumiNations,” se estrena en un nuevo espectáculo nocturno. Este incorporó los pabellones World Showcase por primera vez con iluminación perimetral y efectos especiales de proyección.

junio 3 – World Showcase se expande con la inauguración del pabellón de Noruega que presenta Maelstrom, donde los visitantes abordan barcos vikingos para descubrir la belleza natural, las tradiciones y las ciudades modernas del país.

1989

octubre 19 – Abre el pabellón Wonders of Life en Future World. Debajo de una cúpula dorada gigante, tres divertidas atracciones ofrecen un vistazo divertido a la salud y el estado físico. El pabellón también incluye actividades prácticas de última generación, espectáculos de comedia en vivo y un restaurante informal y rápido.

1990

noviembre – La primera fase del EPCOT Resort Area abre con el debut de Disney’s Yacht Club Resort (5 de noviembre) y Disney’s Beach Club Resort (19 de noviembre). El año siguiente trae Walt Disney World Swan Hotel (13 de enero) y Walt Disney World Dolphin Hotel (4 de junio). Todos a poca distancia del parque temático, la colección de resorts amplía significativamente las opciones de alojamiento y convenciones.

1994

abril 29 – Debuta EPCOT International Flower & Garden Festival.

julio 1 – El pabellón Innoventions reemplaza Communicore, presentando exhibiciones interactivas y demostraciones de tecnología emergente

noviembre 21 – “Honey, I Shrunk the Audience,” una aventura interactiva en 3-D, abre en el pabellón Journey Into Imagination reemplazando “Captain EO.”

noviembre 25 – The Candlelight Processional se muda a EPCOT desde Magic Kindgom, donde se había presentado desde 1971. Con su llegada a America Gardens Theater, el espectáculo pudo expandirse a múltiples presentaciones durante la temporada festiva.

1995

enero 21 – “Circle of Life: An Environmental Fable” debuta en The Land. La película 70mm, con duración de 20 minutos, presenta a Simba, Timon y Pumba en una historia acerca de la importancia que tiene el respeto al ambiente natural.

septiembre 15 – Debuta Ellen’s Energy Adventure, trayendo una nueva historia y humor a lo que previamente era Universe of Energy.

1996

· Sep. 28 – Debuta el primer festival anual de EPCOT International Food & Wine Festival.

1999

marzo 17 – Test Track abre sus puertas en Future World. La primera atracción emocionante del parque, que lleva a los visitantes a través de giros y vueltas divertidas en un vehículo de prueba.

octubre 1 – The Millennium Celebration comienza en EPCOT. La celebración de 15 meses de duración marca el debut del popular espectáculo nocturno, “IllumiNations: Reflections of Earth”, que se presentará durante 20 años. También debuta Millennium Village – celebrando los logros culturales de 25 países – y el desfile Tapestry of Nations. La celebración también resalta el intercambio de pines para todos los coleccionistas Disney de todo el mundo.

2000

octubre 1 – La tienda Art of Disney abre en Future World, vendiendo obras de arte Disney, impresiones y otros coleccionables.

2003

agosto 15 – Mission: SPACE abre en Future World. La atracción lleva a los visitantes a un entrenamiento simulado de un viaje espacial a Marte.

2004

noviembre 16 – Turtle Talk with Crush abre en The Living Seas. La primera atracción de su tipo que permite a Crush, de la película Disney-Pixar “Buscando a Nemo”, hablar con los visitantes, mientras aprende acerca de los humanos y comparte sus historias de vida en el océano.

2005

mayo 5 – Soarin’ abre en el pabellón The Land, llevando a los visitantes en una aventura aérea sobre algunas locaciones de California.

2006

octubre 1 – “The Year of a Million Dreams” comienza. A través de EPCOT y los otros parques temáticos de Walt Disney World, los Escuadrones de Sueños sorprenden a miles de visitantes con mágicos premios, desde accesos especiales para las atracciones, mercancía hasta unas vacaciones Disney.

noviembre 26 – El pabellón The Living Seas se transforma para convertirse en el pabellón de The Seas with Nemo and Friends. Su dedicación especial se lleva a cabo el 24 de enero de 2007.

2007

abril 6 – Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros abre sus puertas dentro del pabellón de México. Una reimaginación de la atracción original de paseo en bote El Río del Tiempo (River of Time), la atracción renovada presenta al Pato Donald, José Carioca y Pistoles Panchito de la película de Walt Disney de 1942 “Saludos Amigos”.

abril 25 – La exhibición The Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future debuta en Spaceship Earth. Las diferentes exposiciones presentan avances en medicina, tecnología y manejo de energía.

octubre 1 – El 25° aniversario de EPCOT es recordado con una ceremonia de rededicación y una galería memorable de la historia del parque.

2008

febrero 15 – Después de extensivas renovaciones, Spaceship Earth reabre con una historia extendida. Una nueva narración relata la historia de la innovación humana desde la época de la prehistoria hasta el Siglo 21.

2009

enero 28 – Debuta la atracción interactiva Kim Possible World Showcase Adventure. Los visitantes se transforman en agentes secretos como parte del Team Possible para salvar el mundo a través de la aplicación móvil Disney Play! La experiencia, tipo búsqueda del tesoro, interactuaba con siete pabellones de World Showcase.

2011

abril 4 – La locación de mercancía de House of Good Fortune abre en el pabellón de China. La nueva tienda ofrece mercancía auténticamente China.

2010

julio 2 – La película en 3-D “Captain EO” regresa a Future World.

2012

junio 23 – Abre Phineas & Ferb: Agent P’s World Showcase Adventure, reemplazando Kim Possible World Showcase Adventure. La nueva búsqueda lleva a los visitantes en una aventura con el Agente P para resolver pistas y frustrar los planes maléficos del Dr. Doofenshmirtz.

diciembre 6 – Reabre Test Track – Presented by Chevrolet. La atracción reimaginada permite a los visitantes diseñar sus propios vehículos antes de arrancar con una prueba de manejo emocionante.

2013

mayo 30 – La tienda L’Artisan des Glaces Ice Cream debuta en el pabellón de Francia. La tienda elabora sus propios helados.

2014

enero 20 – Spice Road Table debuta en el pabellón de Marruecos. Inspirado en los cafés exteriores a lo largo del Mediterráneo. El restaurante sirve pequeños platillos, vinos de especialidad y aperitivos de la región.

2016

junio 17 – Soarin’ Around the World debuta en el pabellón The Land. La atracción reimaginada lleva a los visitantes en un vuelo por encima de muchas de las maravillas del mundo, naturales y creadas por el hombre.

junio 21 – Frozen Ever After debuta en el pabellón de Noruega reemplazando la atracción Maelstrom. Esta lleva a los visitantes en un recorrido en barco a través de Arendelle. Junto con esta atracción, abre Royal Sommerhus, permitiendo que la Reina Elsa y la Princesa Anna puedan saludar a los visitantes dentro de una cabaña encantadora.

- Nuevas experiencias festivas se pueden encontrar a través del parque temático como parte del ahora conocido EPCOT International Festival of the Holidays.

2018

enero 12 – Debuta el EPCOT International Festival of the Arts, expandiendo la oferta de festivales del parque durante las cuatro estaciones del año.

2019

agosto 25 – Se anuncia la histórica transformación de varios años de EPCOT durante la Expo D23 2019.

octubre 1 – El espectáculo nocturno “EPCOT Forever” debuta en World Showcase Lagoon, reemplazando a “Illuminations: Reflections of Earth”.

octubre 1 – Walt Disney Imagineering presents the EPCOT Experience abre sus puertas, ofreciendo una vista previa de las próximas atracciones que llegarán como parte de la transformación de varios años del parque temático.

julio 5 – Takumi-Tei abre en el pabellón de Japón. El restaurante de autor con servicio a la carta se especializa en carne wagyu, sushi y cócteles de autor.

2020

enero 17 – Tres películas debutan alrededor de World Showcase. “Awesome Planet” debuta en el Harvest Theater dentro del pabellón The Land. La nueva película presenta la belleza y diversidad de nuestro planeta. “Beauty and the Beast Sing-Along” se estrena en Palais du Cinema dentro del pabellón de Francia. La nueva película ofrece un giro nuevo a la película clásica de Disney. “Canada Far and Wide in Circle-Vision 360″ debuta en el pabellón de Canada, actualizando la película O Canada! Circle-Vision 360.

febrero 19 – Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts and Barbecue abre en el pabellón The American Adventure pavilion. El restaurante de comida rápida casual sirve la clásica barbecue americana y cervezas artesanales caseras.

diciembre 22 – Se completa la transformación de la entrada principal develando una nueva fuente inspirada en una que debutó originalmente con la apertura del parque temático.

2021

septiembre 15 – Creations Shop abre en World Celebration. La nueva tienda principal se caracteriza por la mercancía única dedicada a EPCOT, así como otros coleccionables de Walt Disney World.

septiembre 20 – Space 220 abre en el pabellón de Mission: SPACE. El nuevo restaurante permite a los visitantes disfrutar de una comida entre las estrellas, después de un viaje simulado de 220 millas sobre la superficie de la Tierra.

octubre 1 – La celebración del 50° aniversario de Walt Disney World Resort arranca con nuevas experiencias a través de los cuatro parques temáticos. En honor a la celebración, Spaceship Earth se transforma en un Ícono de Magia, iluminando los cielos con brillantes colores. Como parte de la transformación del parque, tres nuevos vecindarios – World Celebration, World Discovery y World Nature – se unen al World Showcase como áreas geográficas que constituyen EPCOT.

octubre 1 – La expansión del pabellón de Francia abre con Remy’s Ratatouille Adventure, una nueva experiencia 4D inspirada en “Ratatouille” de Disney-Pixar. La Crêperie de Paris, un nuevo restaurante que ofrece a los visitantes un toque delicioso de la cocina francesa.

octubre 1 – “Harmonious,” un nuevo espectáculo nocturno, debuta con la celebración del 50° aniversario. El espectáculo celebra la forma en que la música de Disney inspira a todas las personas alrededor del mundo y se caracteriza por una banda sonora diversa culturalmente coordinada con efectos visuales espectaculares y fuegos artificiales.

2022

abril 27 – Connections Café and Eatery abre en World Celebration, ofreciendo a los visitantes una nueva selección inspirada en cocinas internacionales.

mayo 27 – Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind abre sus puertas en el pabellón de Wonders of Xandar. La emocionante montaña rusa familiar de Disney presenta innumerables primicias, incluido el primer lanzamiento en reversa en una montaña rusa de Disney y vehículos que giran 360 grados. Es también una de las montañas rusas completamente cerradas más grandes del mundo.

octubre 1 – Walt Disney World Resort celebra el 40° aniversario de EPCOT, mientras que el parque continúa con su transformación de varios a