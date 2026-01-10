Una copia rara del cómic que presentó a Superman al mundo y que también fue robado de la casa del actor Nicolas Cage se ha vendido por la cifra récord de 15 millones de dólares.

El acuerdo privado para “Action Comics No. 1” se anunció el viernes. Eclipsa el precio récord anterior para un cómic, establecido en noviembre pasado cuando una copia de “Superman No. 1” se vendió en una subasta por 9.12 millones de dólares.

La venta de Action Comics fue negociada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que indicó que el propietario del cómic y el comprador deseaban permanecer en el anonimato.

El cómic, que se vendió por 10 centavos cuando salió en 1938, era una antología de relatos sobre personajes, en su mayoría ahora poco conocidos. Pero a lo largo de unas pocas viñetas, contaba la historia del origen del nacimiento de Superman en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión como adulto de “utilizar su fuerza titánica en canales que beneficiarían a la humanidad”. Su publicación marcó el inicio del género de superhéroes. Se sabe que existen alrededor de 100 copias de Action Comics No. 1, según Vincent Zurzolo, presidente de Metropolis Collectibles/Comic Connect.

“Este es uno de los santos griales de los cómics. Sin Superman y su popularidad, no existirían Batman ni otras leyendas del cómic de superhéroes”, declaró Zurzolo. “Su importancia en la comunidad del cómic se refleja en este acuerdo, ya que rompe el récord anterior”, añadió.

El cómic fue robado de la casa de Cage en Los Ángeles en el año 2000, pero fue recuperado en 2011 cuando lo encontró un hombre que había comprado el contenido de un viejo almacén en el sur de California. Finalmente, fue devuelto a Cage, quien lo había comprado en 1996 por 150,000 dólares. Seis meses después de su devolución, lo vendió en una subasta por 2.2 millones de dólares.

Stephen Fishler, director ejecutivo de Metropolis Collectibles/Comic Connect, afirmó que el robo contribuyó significativamente al aumento del valor del cómic.

“Durante esos 11 años (que estuvo desaparecido), su valor se disparó”, añadió Fishler. “El ladrón le hizo ganar mucho dinero a Nicolas Cage robándolo”. Fishler lo comparó con el robo de la Mona Lisa, robada del museo del Louvre en París en 1911. “Estuvo guardada bajo la cama del ladrón durante dos años”, señaló Fishler. “La recuperación de la pintura hizo que la Mona Lisa pasara de ser simplemente una gran pintura de Da Vinci a un ícono mundial, y eso es lo que es Acción No. 1: un ícono de la cultura pop estadounidense”.