La relación entre el cantante Marc Anthony y la actual Miss Paraguay, Nadia Ferreira, va viento en popa.

Así lo ha demostrado la propia reina de belleza a través de las redes sociales.

Durante las últimas horas, Ferreira ha compartido varias imágenes en las que aparece de lo más acaramelada con el astro de la música, junto con mensaje tales como: “love is in the air” y “my love”.

Los rumores sobre la relación entre Marc, de 53 años, y Nadia, de 22 años, comenzaron a principio del pasado mes de marzo, cuando fueron captados dándose un beso y un abrazo en una actividad en la Ciudad de México. Desde entonces, la pareja se ha dejado ver cada vez más en público y ha compartido fotos en sus redes sociales.