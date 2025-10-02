“Esto es día a día“, expresó la periodista Valeria Collazo Cañizares al revelar hoy que su madre, Maritza Cañizares, enfrenta un diagnóstico de cáncer de seno.

En una publicación de su cuenta de Instagram, la reportera investigativa de “Rayos X” (Telemundo) compartió el difícil momento que vive junto a su progenitora, cuando recibió la noticia el pasado mes de agosto, justo cuando se cumplió un año de la muerte de su padre, Eduardo Collazo.

"Ella no tenía síntomas y lo encontraron en una mamografía de rutina. (¡No fallen con eso!) Afortunadamente, fue detectado a tiempo y, aunque el camino no es fácil, el pronóstico es favorable“, informó la comunicadora sobre la exreportera de NotiCentro.

“Está en las mejores manos y confiamos que todo saldrá bien. 🙏“, continuó la boricua.

Collazo Cañizares aprovechó para agradecer a su primo, el doctor Pedro González, por servir de “guía y soporte en este proceso”, así como el doctor Luis Báez y a su equipo en PROncology.

“El diagnóstico de Mami aumenta el nivel de riesgo para nosotras, sus hijas. Esto quiere decir que debemos tener una vigilancia mucho más estricta”, destacó la periodista, exhortando a sus seguidoras a tener cautela, recomendando herramientas como el cuestionario de Tyrer-Cuzick, que consiste en una calculadora de riesgo de cáncer de seno normalmente utilizada por médicios y especialistas en oncología.

“Esto NO sustituye el criterio médico, ni los estudios de imágenes. Solo es una herramienta útil para determinar si debemos estar más alertas. Aquí les dejo el enlace. ¡Háganlo! https://magview.com/ibis-risk-calculator/“, compartió la periodista.