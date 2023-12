Electra Schrock, la vecina del actor de Charlie Sheen que fue arrestada el miércoles por agresión con un arma letal, uso de fuerza que podría causar una lesión corporal y robo en propiedad ajena, intentó estrangular al actor, según reveló el medio especializado TMZ.

Las autoridades arribaron a la residencia el miércoles por la tarde tras recibir una llamada telefónica de perturbación por agresión, reseñó AP.

Citando fuentes policiales, TMZ informó que la señora de 47 años rompió la camisa de Sheen y trató de estrangularlo antes de regresar a su casa.

El protagonista de Hot Shots, Two and a Half men (entre otras) dijo no entender que provocó el incidente, pero al parecer no es su primer problema con ella, según explicó a los oficiales, ya que cree que la misma mujer roció algún tipo de líquido pegajoso en su carro recientemente.

Sheen, de 58 años, vivió gran parte de su vida plagada de vicios y desorden personal, aunque en los últimos años se mantiene sobrio. El actor tuvo un pasado de adicción a las drogas y desorden de vida, en el que “entraba en rehabilitación, salía y era incapaz de mantenerme sobrio”.

En años pasados reveló haber sido diagnosticado con bipolaridad, y a partir de 2016 entró en conflicto por una demanda en contra de él por parte de su exesposa, Denise Richards, por alegado incumplimiento de la manutención de sus hijas.

No obstante, recientemente, ambos han mostrado un cambio radical en su relación.

Sheen, quien ha estado sobrio por seis años, afirma que han dejado atrás sus diferencias: “Somos absolutamente amigables”.

Ambos han llegado a la conclusión de que lo más importante son sus hijas y han decidido centrarse en ellas, dejando a un lado sus disputas.

Curiosamente, este cambio de actitud también se refleja en la relación profesional de Sheen, quien ha retomado la colaboración con Chuck Lorre en la serie “Bookie”.