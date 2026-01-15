Verónica Castro está hospitalizada debido a un intenso malestar físico derivado del accidente que vivió en 2004 sobre un elefante, en la final de “Big Brother VIP”, cuando ella fue la conductora, y aunque ya pasaron más de 20 años, los estragos los sigue padeciendo la también actriz que recibirá una terapia especial.

En 2004, durante la final de la cuarta temporada de Big Brother VIPe n Televisa, Verónica Castro realizó una entrada espectacular montada en un elefante como parte de la producción del programa. El animal, alterado por la pirotecnia, la música estridente y el bullicio del público en el estudio, se descontroló repentinamente y comenzó a correr de manera descontrolada con la conductora encima.

PUBLICIDAD

Mientras intentaba mantener la calma y pedía al público que bajara la voz para tranquilizar al elefante, este se giró bruscamente, le rompió el cuello a Castro y luego salió disparado, lanzándola por los aires. La caída le ocasionó fracturas múltiples en las vértebras cervicales, daño casi completo en la médula espinal, una fisura en la columna vertebral y lesiones graves en el brazo izquierdo, con todo el cuerpo “tronado” según ha contado en varias entrevistas.​

A pesar de la gravedad, Verónica Castro se levantó y fue la conductora de la final en vivo; posteriormente se sometió a cirugías reconstructivas, incluyendo prótesis en todas las cervicales y un cuello de titanio completo, el suceso le dejó secuelas permanentes que aún afectan su movilidad y salud.

Verónica Castro, en el hospital

Desde ayer 14 de enero la conductora y actriz de 73 años se encuentra hospitalizada, según informó la periodista Pati Chapoy, quien es además amiga de la Vero.

Chapoy dijo que Verónica está lidiando con intenso malestar físico derivado de un evento traumático ocurrido hace más de dos décadas, la hospitalización no responde a una cirugía médica, sino a una recomendación médica para recibir terapia especializada un par de días.

La actriz, informó la titular de “Ventaneando”, tiene dolores por todos lados, por lo que se someterá a una terapia especial.