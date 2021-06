“Que Dios lo perdone”, le dice Verónica Castro al director mexicano Manolo Caro en sus redes sociales y desmiente la versión que dio sobre su salida de la serie “La casa de las flores”, la cual le marcó un gran regresó a la pantalla chica.

Al parecer los dimes y diretes entre Verónica Castro y el cineasta Manolo Caro no terminan, en esta ocasión, el director de la serie de Netflix dio una entrevista a un programa de televisión, con motivo del estreno de la película de “La casa de las flores”, en donde explicó la salida de la actriz.

“…a Verónica la quiero mucho y la respeto, pero nos tomó por sorpresa cuando ella decide dejar la serie y mi intención no era llenar, porque pude haber llamado a otra actriz de esa generación y que llegara una tía, pero mi intención era que se le hiciera justicia al personaje no a la actriz porque con quien tenía el compromiso después de que la actriz abandonara el proyecto era con el personaje…”, dijo Caro en la entrevista.

Además, aseguró que, la también cantante dejó la serie debido a que no le había parecido que otros personajes hubieran tomado más relevancia al de ella y que fue muy mal aconsejada por terceros.

“Me pesó desde el momento en el que ella me lo informó y me pesó mucho por qué ella decidió salir, porque que realmente no era un tema personal entre ella y yo, la relación siempre ha sido maravillosa y siempre ha sido con muchísimo respeto, porque después inventó que nos habíamos peleado a gritos, pero jamás sucedió, yo jamás le he levantado la voz, ni ella a mí”.

“Pero Verónica estaba enredada en ese momento de gente que, mal aconsejó terriblemente y que la llenaron de inseguridades, porque había personajes que habían brillado más, cuando realmente si eras Verónica Castro, no creo que te tienes que preocupar más en la vida, más que de disfrutar tu carrera y lo que haces y tu público, porque la quiere muchísimo…”, señaló el director.

Tras dichas declaraciones, la madre de Cristian Castro no se quedó callada y usó su cuenta de Twitter para dar su propia versión de los hechos, en donde señala que inicialmente le habían ofrecido tres capítulos y hacer voz en off y eso fue lo que no le pareció.

“Repito, no deje la serie, arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”, dijo Castro.

Por otro lado, el director también señaló que, tras la salida de Verónica la serie cayó en el rating y no le fue muy bien.

“Al personaje de ´Virginia’ costó hacerle justicia, tuvimos una recepción muy mala, con una crítica atroz y de repente levantar el vuelo con una tercera temporada, y que no se vuelva a ir y que nos vuelva a ir bien y que la gente nos vuelva a querer…”, dijo.

Mientras que la actriz sin mencionar nombres continuó haciendo publicaciones, en donde señaló como mentiroso a Manolo en un tuit que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que han aprovechado para dejarle muestras de cariño en los comentarios.