La actriz mexicana Verónica Castro volvió a llamar la atención por su estado de salud luego de aparecer el miércoles 12 de agosto durante la ceremonia de graduación de su hijo, Cristian Castro, utilizando una cánula de oxígeno.

La protagonista de recordadas telenovelas acudió al evento como madrina de la generación y ofreció un discurso en el que felicitó a su hijo por concluir la preparatoria a los 51 años. Durante su participación estuvo auxiliada con oxígeno.

La imagen generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque no es la primera vez que Castro aparece públicamente utilizando este tipo de asistencia.

¿Por qué Verónica Castro utiliza oxígeno?

Hasta el momento, Verónica Castro no ha revelado públicamente un diagnóstico específico que explique de manera definitiva el uso de oxígeno. Sin embargo, existen declaraciones de la propia actriz y de su familia que ofrecen algunas pistas sobre su situación.

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En enero de 2026, su hermano Fausto Castro habló sobre la salud de la actriz y confirmó que atravesaba problemas en los bronquios y en la columna. Según explicó entonces, Verónica había acudido a recibir rehabilitación y había utilizado oxígeno debido a sus problemas respiratorios.

“Ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando”, señaló Fausto Castro, quien también aseguró que no se trataba de una situación grave.

La información coincide con reportes publicados por medios como Milenio e Infobae, que señalaron que la actriz había pasado por una revisión médica y un proceso de rehabilitación.

La propia actriz había explicado el uso del oxígeno

La aparición más reciente cobra relevancia porque en octubre de 2025 Castro ya había sido fotografiada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando una cánula de oxígeno y una silla de ruedas.

En aquella ocasión, la actriz restó importancia a las especulaciones sobre una enfermedad grave y explicó a los reporteros que utilizaba el oxígeno para poder desplazarse con mayor rapidez.

“No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, respondió entonces, según reportaron Milenio, El Universal y otros medios.

También explicó que la silla de ruedas era utilizada durante sus viajes debido a problemas físicos que dificultaban recorrer largas distancias, una situación que había atribuido a molestias en la cadera.

Una salud que ha estado bajo escrutinio

La salud de Verónica Castro ha generado atención en los últimos años debido a diferentes problemas físicos. En 2004 sufrió un accidente mientras participaba en Big Brother VIP, que le provocó lesiones en el cuello y la columna. Posteriormente también ha enfrentado otros procedimientos médicos.

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En 2024, su hijo Michel Castro confirmó que la actriz había sido sometida a una cirugía de hombro y se encontraba en recuperación.

Pese a los rumores que han circulado sobre su estado, la actriz ha insistido en distintas ocasiones en que se encuentra bien y ha rechazado las versiones que presentan su situación como una enfermedad grave.

La reciente aparición con oxígeno, por tanto, sí coincide con antecedentes de problemas bronquiales reportados por su familia, pero no existe hasta ahora un comunicado médico que detalle una nueva enfermedad o un deterioro grave de su salud.