La cantante Lupita Castro, quien acusa a Vicente Fernández de abuso sexual, asegura que la fama de él nunca la intimidó y que incluso ahora tomó esta decisión no por llamar la atención, sino como parte de su proceso de sanación.

Castro comenta que conoció al intérprete en una cena del programa Siempre en domingo, y que tenía 17 años cuando Fernández, quien le doblaba la edad, la invitó una noche a cenar a su habitación, donde le dio un trago que en pocos minutos la mareó.

“Empezó a tocarme la mano y luego a tocarme más fuerte, cuando sentí dolor fue cuando lo empujé y le dije ‘Vicente, ¿qué hiciste?’ y me dijo: ‘no te preocupes, no pasa nada’. Yo empecé a temblar y no sabía qué hacer”.

En cuanto pudo, asegura, Lupita tomó fuerza y corrió a su cuarto. Al día siguiente tenían un show juntos. Trabajaron en dos ocasiones más porque él la chantajeaba con decirle a sus padres. Ahora, agrega, quisiera acusar al “Charro de Huentitán” legalmente, pero en EE.UU., pues en México teme por las represalias.