El veterano rapero puertorriqueño Vico C informó este martes de que evoluciona “favorablemente” tras someterse a una intervención quirúrgica de columna cervical el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente de Paúl, Centro de Especialistas, en Rionegro, Antioquia, en Colombia.

“Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que estuvo a cargo de mi salud. También agradezco a mi familia y a todas las personas que han estado pendientes de mí. Ahora me corresponde seguir las recomendaciones de los médicos, tener paciencia y concentrarme en mi recuperación. En el 2027 venimos con fuerza”, expresó en un comunicado el artista.

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La operación fue necesaria después de que el conocido como “El filósofo del rap” fuera diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo neuroquirúrgico dirigido por Rubén de Jesús Ramírez, especialista en neurocirugía, y consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de los niveles vertebrales C2 a C7.

“La intervención quirúrgica se desarrolló exitosamente y logramos nuestro objetivo de liberar la médula espinal de la compresión que presentaba, preservando intactas sus funciones motoras y sensitivas. Vico se encuentra en excelentes condiciones clínicas, con un estado neurológico favorable y un pronóstico muy positivo”, expresó Ramírez.

Mediante esta intervención, los especialistas lograron liberar las estructuras nerviosas afectadas, corregir la deformidad existente y proporcionar estabilidad a la columna cervical.

Según explicó el neurocirujano, la cirugía se desarrolló conforme a lo planificado, sin complicaciones, y requirió la utilización de tecnología avanzada para proteger las funciones neurológicas y motoras del paciente.

De acuerdo con las recomendaciones médicas, el proceso de recuperación se extenderá aproximadamente tres meses y Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, retomará sus compromisos artísticos en el 2027, una vez completado su proceso de recuperación.

Con una carrera de casi cuatro décadas, al artista se le considera como uno de los mejores compositores urbanos junto a Eddie Dee, catapultó el hip hop y rap en la escena local y ha escrito temas de reclamo social como ‘La recta final’ o ‘Se escapa’.