“Deja que te pase cuando seas abuelo”. Esa frase la escuchó el cantante Víctor Manuelle en voz de su fenecido padre y tal como le advertía, no entendió el significado hasta hace seis meses, cuando llegó a su vida su primera nieta.

Dylara Valentina, fruto de la hija del salsero Yanishka, le está permitiendo vivir todo aquello que don Víctor Manuel Ruiz le anticipaba. “Es que vives este momento de la niña, más le das para atrás y recuerdas a tus hijos en esa etapa”, comparte el artista.

Más aún, el sonero ha vuelto a sentir una profunda nostalgia hacia la figura de su padre, imaginando cómo sería vivir esta etapa junto con él. Uno desde la perspectiva de abuelo y el otro como bisabuelo.

“Ahora que se acerca el Día de los Padres, he estado mucho más nostálgico ahora que tengo la nieta por la pérdida de mi papá que en años anteriores, que sentía que lo había asimilado dentro del dolor”, confiesa. “Al tener la experiencia de ser abuelo, al recordar a mi papá con sus nietos, al imaginarme cómo hubiese sido la oportunidad para mi papá de tener a esa bisnieta y verla, porque si todo hubiese transcurrido dentro de una circunstancia normal, papi hubiese sido todavía un bisabuelo bastante joven”.

Víctor Manuelle perdió a su padre en enero del 2018 por complicaciones de salud a causa del Alzheimer.

A la añoranza por su papá, se suma la pérdida del padre de su esposa Frances Franco.

“Empiezas a ver que la vida es bien frágil y es otra cosa. Entonces valoro y atesoro más ese tiempo que quiero dedicarle a la nena y dentro de todo, estoy tratando de mantenerme lo más saludable y preocupado por mí, o sea, me he preocupado más por mi en estos últimos meses, porque esto te da una extensión de vida, porque ella va a seguir creciendo y no me quiero perder ningún momento”, dice el también padre de Kinaysha y Víctor Manuelle, Jr..

Para fortuna del artista, de 50 años, la cuarentena le permitió disfrutar de gran parte del embarazo de su hija, luego el nacimiento de su nieta y más adelante de su cuidado. Él quiere ser el cuidador siempre que la madre no esté disponible, lo que le ha costado regaños de su hija. “Yo me creo que es mía”, admite.

Describe a Dylara Valentina, de seis meses, como energía pura.

“Llega en una etapa en la que los errores has podido aprender cómo superarlos, estás más tranquilo, en cuestión de mi carrera, estás más establecido, entonces, tengo más tiempo para dedicar sin preocupaciones”, expone en entrevista telefónica, pues mientras más tiempo pueda estar en la casa, más tiempo tiene con la nieta.

Dylara es energía pura, según el abuelo. “Esto es un sajorí, eso no se está quieta”.

El compositor ha logrado separar algún tiempo para preparar nueva música, que proyecta presentar una vez haya una mayor apertura dentro de la industria de espectáculos y artística. Igualmente comienza a darle forma a una gira de presentaciones, que pronto puede incluir un anuncio para Puerto Rico.

Esos planes van corriendo mientras en su cabeza ronda la preocupación por el tiempo que estará separada de la bebé, a quien ya le escribió una canción.

Reconoce, asimismo, que está adaptándose a dejar de ver a su hija como una menor y respetar las decisiones de ella respecto a su nueva familia.

“Tengo que adaptarme porque en eso soy muy posesivo, suelo ser el que organiza todo en la casa y tengo que dejarla. Ella tiene que hacer lo suyo y yo adaptarme”, afirma.

Feliz por Gilberto Santa Rosa

Víctor Manuelle no dejó de expresar su alegría por el concierto que ofrecerá el cantante Gilberto Santa Rosa para marcar el reinicio de los espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Me alegro mucho que sea Gilberto Santa Rosa quien abra nuevamente ese espacio de conciertos. Primero por lo que representa Gilberto para nosotros, que es un icono de nuestro género musical, que es la salsa, que es un género que identifica a Puerto Rico, y segundo, porque saben que lo quiero y es mi hermano de corazón. Yo estoy más que contento que sea Gilberto quien nuevamente abra los conciertos en el Coliseo”, puntualiza.