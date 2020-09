Será virtual, pero el compromiso se mantiene firme.

El cantante Víctor Manuelle escogió el día de su cumpleaños para realizar la próxima edición de la marcha Camina por tu héroe, que este año enfrenta los retos del aislamiento impuesto por la crisis mundial de salud por coronavirus. No busca regalos, solo el interés del público en apoyar la causa y realizar su donativo para ayudar a quienes luchan contra esta enfermedad.

“Eso para mí sería la mayor satisfacción, que si usted quiere tener un detalle con Víctor Manuelle, entre a la cuenta de donaciones de De Frente al Alzheimer, Inc. a hacer su donativo, y está regalando el regalo más lindo de mi vida”, afirmó sobre el evento, que realizará este próximo domingo en vivo a partir de las 3:00 de la tarde a través de su fan page en Facebook. De paso, expuso cuánto se ha acentuado esta necesidad.

“Desde el 2014 iniciamos todo este proyecto que ha sido maravilloso, ha sido espectacular, todo el cariño que ha recibido y todo lo que hemos logrado. Esta vez nos toca con la situación de la pandemia”, expuso. “No nos podemos detener. Creo que es cuando más lo necesitamos”, expresó con firmeza.

“Se estaba haciendo una evaluación con doctores, profesionales sobre la salud, y los pacientes con Alzheimer y los cuidadores están pasando los momentos más difíciles porque ellos no entienden por qué no pueden salir. Muchos de ellos no quieren mantener una mascarilla, se la quitan. Todo saben que los pacientes de Alzheimer vuelven a ser como niños”, sostuvo sobre uno de los principales retos en la actualidad.

Desde la primera marcha, el artista se ha mantenido comprometido en separar una fecha de septiembre para el evento, a tono con el mes de concienciación del Alzheimer. Este año no habrá una caminata presencial, pero sí ocurrirá a través del evento virtual.

“Vamos a tener lo mismo que teníamos, profesionales de la salud dando charlas educativas, vamos a tener doctores, orientadores, vamos a tener personas que tienen que ver con la asociación De Frente al Alzheimer, Inc., explicándole a todos ustedes cómo pueden hacer su solicitud (para ayuda), que es la parte más importante”, mencionó, y especificó que todo donativo es para ayudar a la entidad sin fines de lucro. “Todos los recaudados se quedan aquí en Puerto Rico, para ayudar a pacientes y cuidadores de escasos recursos”.

Una manera de donar es mediante la compra de la camiseta oficial, que está a la venta en las tiendas Me Salvé. “Queremos pintar a Puerto Rico de anaranjado”, anheló con entusiasmo, y adelantó que al finalizar el evento, habrá una marcha simbólica.

“Vamos a hacer la caminata virtual. La persona puede caminar en la trotadora de su casa, alrededor de la misma de comedor, en la urbanización. Usted documenta eso, me envía foto a las redes sociales, y vamos a estar subiéndolas a mi página para tener interacción con el público que participó”, detalló el intérprete, quien lamenta no contar con la interacción presencial del público teniendo en cuenta la conexión que ha vivido en años anteriores.

El junte interactivo con los usuarios será una de las maneras de festejar en grande su cumpleaños 52. “Nunca he sido de grandes fiestas. Tengo siempre a mi familia. Los míos van a estar alrededor mío. Es una misión de ellos también. Mi mamá va a estar conmigo, mi hermana, mi esposa, mis hijos, que son los que siempre están conectados conmigo, ayudándome en todo esto”.

Ilusionado con ser abuelo

En abril el exponente tropical dio a conocer la noticia de que su hija Yanishka lo convertirá en abuelo. Al hablar sobre la experiencia, una amplia sonrisa se dibuja en su rostro.

“Es nena”, dijo sobre la bebé. “Tienes siete meses ya. Estamos esperando para finales de noviembre o principios de diciembre”, dijo con ilusión. “Ese va a ser uno de los regalitos antes de que se acabe este año. Disfrutándome esa etapa, pero literal, porque no creo que hubiese tenido tanto tiempo si no hubiese estado esto de la pandemia”, confesó. “Estoy aquí en todo esto de las compras, el car seat, comprar el coche, haciendo todo. Este papel de abuelo me emociona muchísimo”, destacó, y confesó cuánta prioridad le está dando a cuidar más su condición física.

“Creo que soy un abuelo bastante joven, con una cercanía grande a la generación de mis hijos, por la música, siempre he estado pendiente, así que voy a ser un abuelo bastante al día con las cosas que están pasando”, mencionó pensativo el “Sonero de la Juventud”.

“Una de las cosas que me ha preocupado muchísimo, y me ha dado más en estos días, es que estoy cuidándome más, haciendo un poco más de ejercicios, y me preguntan por qué, y es porque pienso, sacando cuenta, que cuando la nena tenga 8 o 10 años yo voy a tener 60 y pico, y a ese paso ella va a estar haciendo deportes, jugando voleibol, y yo quiero estar ready para la nena. Tengo que empezar a cuidarme desde ahora”, dijo entre risas, y elogió la labor de su papá, Víctor Manuel Ruiz, como “el ejemplo más grande”.

Por otro lado, el artista reveló que se ha mantenido activo trabajando música, que contempla lanzar más adelante. “Pienso hacer una producción discográfica cuando pase todo esto de la pandemia, el año que viene. Estoy documentando todo eso para explicarle a la gente el proceso creativo”.

Para más información sobre la caminata virtual o cómo cooperar, llama al 787-598-9844 o escribe a [email protected]