Los encantos que albergan los paisajes y las playas de Isabela, que se combinan para formar un idílico espacio para escapar de vacaciones, quedaron plasmados en la nueva campaña publicitaria ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico: la más bella’, presentada hoy por el alcalde de este pueblo, Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez.

La iniciativa busca promover el turismo en ese municipio, de cara al inicio del verano 2022. “Con este gran esfuerzo estamos anunciando la reapertura del turismo en nuestra ciudad, y estamos listos para recibir a miles de turistas locales y extranjeros que harán de Isabela el centro de disfrute, descanso y diversión más amplio del noroeste de Puerto Rico”, señaló Méndez Pérez.

PUBLICIDAD

La campaña, que se presentó en el anfiteatro Justo Méndez, del centro urbano isabelino, integra un video musical del salsero isabelino Víctor Manuelle. La pieza incluye ocho clips turísticos que presentan distintos temas de interés como el ecoturismo, la cultura y tradición, gastronomía y desarrollo económico. El mensaje será difundido a través de cuñas radiales, publicidad exterior y táctica en los comercios.

“Un dato muy importante es que más del 90% de los talentos reclutados en esta súper producción son isabelinos, incluyendo la casa productora, Livany Media Group & Events, quien integró a gran parte de las organizaciones culturales de Isabela, para generar un sentido de pertenencia al esfuerzo publicitario. Los que piensan que conocen a Isabela se van a asombrar de cosas nuevas que les queda por conocer, y para los que aún no nos han visitado, van a conocer por qué somos El Jardín del Noroeste”, señaló Méndez Pérez.

Y, tras presentarse el video, el cantante Víctor Manuelle no dudó en manifestar el orgullo por su pueblo. “Primero, tengo que agradecerle al alcalde Miguel ‘Ricky’ Méndez por invitarme a formar parte de la campaña ‘Isabela, de Puerto Rico: la más bella’. Como isabelino me siento muy orgulloso de que ahora los turistas locales y extranjeros podrán ver, a través de este esfuerzo, una pequeña muestra de todas las maravillas que tiene nuestra ciudad. Quiero admitirles que a dondequiera que voy he dicho lo orgulloso que me siento de mi pueblo, de sus recursos naturales y sobre todo, de mi gente. Como dice el coro ‘Ven, Ven, Ven a Isabela’, les aseguro lo van a pasar espectacular”, manifestó arrancando un sonoro aplauso de la audiencia que se dio cita a la presentación.

PUBLICIDAD

“La iniciativa ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico: la más bella’, se diseñó para apoyar los esfuerzos urgentes de respuesta contra la Covid-19 para seguir conteniendo la pandemia y reemplazar los ingresos perdidos por los gobiernos estatales y locales a fin de fortalecer el apoyo a los servicios públicos esenciales y ayudar a retener empleos, con la colaboración de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF, por sus siglas en inglés). Estas son iniciativas que se unen a otras dirigidas al comercio turístico y actividades públicas en nuestro centro urbano, así como en la Villa Pesquera y Playa Jobos”, añadió el alcalde.

Otras iniciativas para impulsar el turismo

Asimismo, Méndez Pérez dijo que el gobierno municipal se enfoca en ser un facilitador para comerciantes y dueños de hospederías establecidas y por establecerse en el pueblo costero.

“Nosotros invertimos un poco más de un millón en incentivos para 300 comerciantes del pueblo para el desarrollo de proyectos puntuales”, destacó.

De la misma forma, señaló que proyecta tener lista para este verano una aplicación tipo “Uber Municipal”, que cumplirá dos objetivos: ayudar con la empleomanía y brindar un servicio de traslado seguro a los turistas. “Proyectamos dar el anuncio este verano; explicaremos dónde las personas van a poder registrarse y orientaremos a quienes quieran trabajar en esto”, adelantó el ejecutivo municipal tras insistir en que estos son los primeros pasos de un abarcador plan de trabajo enfocado en el turismo.