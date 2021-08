Todavía hay amor para su bebecita.

El intérprete urbano Anuel AA le suplicó a su exnovia Karol G, en pleno concierto en México que volviera con él luego de su rompimiento desde hace unos meses

Fue durante la interpretación de “Bubalu”, un tema que habla del desamor y el arrepentimiento de perder a una pareja, que el cantante se tiró de pecho para expresar su amor por la reguetonera cololbiana.

“Pero no te supe valorar, bebé te hice mal”, cantó para luego pedirle a los asistentes del concierto del Festival Baja Beach que levantaran la voz para que lo escuchara Karol G.

“Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!”, gritó enérgico.

La pareja anunció en abril su separación luego de dos años de noviazgo.

“Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos, la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo. Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso... no fue que si las vil noticias que ella estuvo con otro hombre, que yo estuve con otra mujer”, indicó el cantante urbano a través de un live en Instagram. “Tomamos nuestro camino cada uno y que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliéndole todos sus sueños y todas sus metas”, mencionó el intérprete de “Secreto”.

Karol G, por su parte, compartió varias publicaciones en sus stories de Instagram donde habló del rompimiento. “Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es INFINITA. RHLM.”.

Los intérpretes se conocieron durante la grabación del video “Culpables” en el 2018.