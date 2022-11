Todo parece indicar que los rumores que salpicaron la vida amorosa de Anuel AA se han desmoronado por completo. Si bien se comentaba en redes sociales sobre un posible divorcio con Yailin ‘la más viral’, las celebridades se mostraron más enamorados que nunca en una seguidilla de videos que fueron publicados en sus perfiles personales de Instagram.

Y es que fueron casi cuatro meses en que a las celebridades no se les veía compartir tiempo de calidad juntos en eventos, conciertos, premiaciones y, sobre todo, en sus plataformas digitales, lugar donde constantemente presumían aspectos de su vida sentimental y laboral.

Es más, al intérprete de reloj se le empezó a vincular sentimentalmente con una modelo colombiana, la cual, según dicen algunos portales, conoció en uno de sus conciertos. La mujer identificada en el mundo digital como Sahaarza Moriel daba visos de su relación al postear varios videos y fotografías compartiendo con el cantante.

Sin embargo, lo que presuntamente parecía ser un amor floreciente y fructífero, mostró sus primeros avisos de estar a punto de derrumbarse cuando la creadora de contenido publicó una serie de conversaciones en su perfil de Instagram que demostrarían que el romance duró poco.

“¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? Estoy grabando, te quiero ver. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no contestas? No hice nada, eso te lo puedo jurar”, fueron algunos de los textos que envió el cantante a la influencer.

“Desde ayer en el estudio y desde ayer te llamo por todos lados y nada. Sólo dime qué hice y ya, Sharon. No te entiendo, ¿qué hice?”, agregó.

¿Yailin y Anuel volvieron?

Así las cosas, desde el pasado 7 de octubre, no se le ha vuelto a ver al rapero con otra mujer hasta este jueves, cuando apareció en una seguidilla de historias en Instagram con su actual esposa, Yailin ‘la más viral’.

Sin embargo, las celebridades ya habían dado algunos visos de su cercanía, pues fueron captados en locaciones en las que los dos estaban frecuentando, aunque no se dejaban ver juntos . Ahora, la espera acabó, pues antes sus más de 5 millones de seguidores la cantante dominicana mostró lo enamorada que está de su marido.

Una intimidad que estaba muy lejos de ser vista en público nuevamente, pues algunos portales puertorriqueños confirmaban su divorcio, en especial Casimira, una reconocida periodista dominicana, quien afirmó saber las causas de la separación.

“¡#Yailin y #Anuel tuvieron una fuerte pelea que los llevó al divorcio!... Yailin encontró unos chats íntimos de su esposo con la modelo Alexandra MVP, quién había sido vinculada con Anuel anteriormente. ‘La más viral’ se habría enojado con el ‘bebecito’, agrediéndolo y destruyendo la casa que tenían en Miami. Además, este sería el motivo principal del divorcio”, dijo.