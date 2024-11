Shakira es una de las cantantes más populares en el mundo. A lo largo de casi cuatro décadas, la colombiana ha lanzado 12 álbumes llenos de exitosas canciones. No obstante, llegar a la cima no fue fácil y recientemente se hizo viral un video de sus inicios.

La barranquillera ahora tiene 47 años, dos hijos y ha recibido más de 520 reconocimientos por su trabajo. Ha sido galardonada con 15 premios Grammy Latinos y 3 Grammy, entre otros.

El video de redes la muestra a ella tres décadas antes, cuando tenía 13 años y estaba presentando su primer disco.

“¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico, titulado ‘Magia’”, dijo la cantante en aquel entonces.

Después, la joven mencionó dos tiendas en las que se podía conseguir el álbum y comenzó a cantar un pedazo del tema musical. En las imágenes vestía grandes aretes, un saco azul oscuro y una camisa blanca, además de su abundante cabello color café.

La publicación de los inicios de la carrera musical de Shakira se hizo viral en Instagram. Con más de 9,8 millones reproducciones y más de 197.000 ‘me gusta’, los internautas recordaron con emoción aquella época.

“Yo solo veo a una niña que siempre supo que sería exitosa. Trabajó duro y por eso es quién es”, “Milan es la viva imagen de este video”, “No cambia”, “Amo que sus dos hijos son iguales a ella”, “¡Divina! Recuerdo ese comercial” y “Ya cantaba bonito Shakira”, fueron algunos de los comentarios.

El primer álbum de Shakira, ‘Magia’, fue lanzado el 24 de junio de 1991. La joven demostró su talento con canciones que ella misma había escrito desde que tenía ocho años.

Cantó sobre aventuras, la experiencia de salir con niños y el sueño de vivir en la costa. No obstante, solo vendió 1,200 copias y no fue tan exitoso. Este disco ya no está disponible y no se considera parte de su discografía oficial.

Dos años después, lanzó ‘Peligro’, A este álbum tampoco le fue bien y la barranquillera no quiso promocionarlo, pues no se sentía conforme con el producto final. Al igual que el primero, también fue descatalogado.

Su éxito finalmente llegó con ‘Pies Descalzos’, en 1995. Este disco impulsó su carrera en América Latina con canciones como ‘Antología’, ‘Estoy aquí’ y ‘Pienso en ti’.

En la actualidad, la artista se encuentra a pocos meses de comenzar su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran world tour’, después del estreno de su álbum homónimo.