Durante la alborada que se celebra en Medellín, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee dio inicio al mes de diciembre y a la temporada navideña desde la ciudad de la eterna primavera, compartiendo un video en sus redes sociales, principalmente en TikTok.

En la grabación se observa laquema de pólvoradesde diferentes perspectivas, con unapanorámica de Medellín.

El artista manifestó que estaba viviendo su primera alborada. “Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida”, dice en sus redes.

En el video se muestra cómo, desde el balcón de un último piso en un edificio, se lanzaban juegos pirotécnicos, práctica que la Policía Metropolitana de Medellín ha reiterado que está totalmente prohibida durante la temporada decembrina sino se hace con expertos.

Este hecho llevó a las autoridades competentes a iniciar la búsqueda de los responsables de la quema de pólvora en la noche de la alborada.

@daddyyankee Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonriele a la vida ❤️‍🔥 ♬ Sonríele - Daddy Yankee

Aunque aún no han sido identificados, se contempla la posibilidad de imponerles una multa por infringir la normativa vigente.

“La norma en Colombia establece lo que se aplica un comparendo por la quema y manipulación por no expertos, en este caso se le aplicaría la multa a quienes lo estaban realizando desde dicho edificio”, dice una fuente de la Policía.