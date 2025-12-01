La demanda de Daddy Yankee en el Tribunal Federal de San Juan contra su exesposa Mireddys González, Raphy Pina y dos abogados aclarará cuántos millones vale el catálogo de canciones escritas por el artista urbano: Si $100 millones o $400 millones. Umm...

La participación del productor Raphy Pina en el entramado por regalías está saliendo a la luz... y lo que falta.

Raphy viene de una familia dominicana cuyo padre, Rafael Pina, era una de las personas más serias y responsables de la industria musical. Manejador de artistas como Milly Quezada, fue el responsable de trabajar su mercadeo y convertirla en la gran diva del merengue. Pero aunque lleve su sangre, ambos son distintos; su padre era un caballero en todo el sentido de la palabra y jamás tenía una discusión o enfrentamiento con periodistas o gente del medio, al contrario.

Raphy no aprendió eso de su padre. Por el contrario, toma represalias contra los que criticamos algo de sus artistas o preguntamos de dónde sale tanto dinero para regalar casas o la campaña publicitaria internacional de Natti Natasha, su esposa.

Si ella recibe el dinero de la gente que compra su música en las redes pues bien, pero todos sabemos que ella no presenta espectáculos que llenan estadios y por ese lado “no way” el dinero.

De otro lado, hace varios años, en una gira de Daddy por Colombia llevaban a un regetonero muy divino con su show el cual se presentaría como acto de apertura. Ah, pero ese reguetonero tenía una bailarina que Miredys no toleraba y celaba a Daddy de ella. Entonces le pidieron al chico que no llevara a la bailarina o no se presentaría. O sea, no estaría en el show. Creyeron que era una “perreta” de ella, pero no. El día del primer show llegaron “photo finish” hasta con las maletas al lugar donde se presentarían. Allí no dejaron que el reguetonero hiciera su apertura y Mireddys le prohibió a Daddy levantar el “castigo” por el cantante haber llevado a la chica.

Las presentaciones, si mal no recuerdo, eran como cinco ciudades en Colombia. El reguetonero se tuvo que quedar en su camerino y en las primeras fechas no participó. Pero tuvieron que pagarle, aunque lo único que hizo fue cantar en el último concierto. O sea, ella demostraba quién mandaba: Boss Lady.

Pina obviamente le hacía coro a ella.

En la demanda se alega que Pina manipuló documentos para insertarse como coautor de canciones sin haber aportado a las mismas. Y yo me pregunto, ¿desde que rompió Pina con Daddy cuántas canciones ha escrito? ¿También es coautor de las de Natti?

O sea, que el enjambre de esta situación apenas comienza y el que Pina esté en una demanda federal no le conviene para nada. Ya estuvo una vez en la cárcel federal. De perder esta demanda podría posiblemente estar en una situación difícil.

Hello, gracias. Todos los shows que ha hecho con pancartas gigantes de “sold out” y “Mr. King” quedarán en el olvido. Creo que la palabra humildad nunca ha estado en su diccionario.

Habrá que ver quién al final de cuentas es la persona que se quedará con el catálogo de las canciones. Si quien ofreció y/o pago $100 millones o el que lo estaba vendiendo por $400 millones. Son muchos ceros de diferencia. Juípiti.

A comprar Miss Universo

Se dice en los pasillos de Guaynabo que un ejecutivo de televisión y radio de Puerto Rico está haciendo un grupo para comprar la franquicia de Miss Universo y evitarle un problemón a la Isla en el 2026.

Conozco muy bien a esta persona y él sabe que Puerto Rico necesita muchos millones para celebrar el certamen y pagar. Ya tuvimos el pleplé de Miss Mundo, pero se asegura que un ejecutivo que vive en Dorado está muy interesado en que Puerto Rico sea la sede. Este es uno de los la famosa ley 60 o 22. Y por allí es que está atacando el ejecutivo. Mientras, habrá que esperar….

¿Qué hará el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú?

Este fin de semana salió en varios medios de comunicación internacionales retratado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, previo a todo el pleplé. Hay que orar…