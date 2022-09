La artista antioqueña Karol G sigue en su gira ‘Strip love tour’ en Estados Unidos, la cual ha sido muy exitosa durante su desarrollo, pues los conciertos en ese país, además de llenar aforos, también han tenido la presencia de otras celebridades dentro y fuera del escenario.

Sin embargo, en plena presentación en la ciudad de Miami, la intérprete de canciones como ‘Bichota’, ‘Provenza’ y ‘Gatúbela’, tuvo un pequeño accidente que casi provoca su caída, pues se tropezó mientras cantaba.

La artista, durante el concierto en la ciudad del estado de Florida, y mientras cantaba el tema ‘A ella’, casi se cayó al suelo después de bajar por unas escaleras del escenario. Sin querer, la colombiana pisó una parte endeble de la tarima, provocando dicho tropiezo que no pasó a mayores.

No obstante, la artista logró mantener la compostura y continuó con el recital, no sin antes, de forma jocosa, echarle la culpa a Miami por ese accidente, pues no fue la primera vez que le sucedió algo así en la ciudad estadounidense.

‘Hay algo con Miami’

En el año 2021, durante su concierto en el FTX Arena, también en Miami, la artista sufrió una caída mucho más aparatosa, la cual sí tuvo mayores consecuencias en su cuerpo, pues poco después de la presentación, la artista mostró una serie de moretones, principalmente en las piernas y la espalda.

Ese concierto hizo parte de su gira mundial de aquel entonces, por lo que un accidente no impidió que Karol G continuara con el tour.

Durante la presentación, la artista tuvo un tropezón, lo que hizo que se cayera y rodara por unas escaleras hasta que finalmente llegó al suelo. La caída fue tan fuerte que algunos de los bailarines acudieron a su ayuda. No obstante, la artista se puso de pie por sus propios medios y siguió con el concierto.

Después de la caída, en pleno concierto, la cantante dijo en frente del público: “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Se me partió todo, me duele todo”, mencionó de forma jocosa. Minutos después, la ‘Bichota’, luego de enterarse de que había llenado el aforo del recinto, dijo entre lágrimas: “Quería que fuera perfecto”.