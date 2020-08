Rita Marley, viuda de la leyenda del reggae Bob Marley, ha puesto a la venta su casa en Nassau, la capital de Bahamas, por un precio de 980.000 dólares.

Se trata de una vivienda conocida como “La Randa” que fue construida en 1920 por un contrabandista de ron, y tiene la particularidad de tener un túnel que conecta directamente el sótano con el mar.

De acuerdo a un anuncio publicado por la inmobiliaria Engel & Völkers, otro detalle de la casa es que fue una de las pocas casas que sobrevivió el Gran Huracán de 1929 que causó la muerte a 139 personas.

Por todo ello, la inmobiliaria indica que esta "casa tiene historias únicas que contar".

Otra de las curiosidades es que la adquisición de la vivienda, de tres habitaciones, incluye una membresía de dos años al club Nassau Palm Cay Beach.

La casa conserva los suelos de azulejo y de madera originales y tiene una piscina; además de contar con una casita para invitados de una habitación.

Rita Marley nació el 25 de julio de 1946 en Santiago de Cuba y su nombre de pila es Alpharita Constantia Anderson.

A principios de los sesenta formaba parte del grupo vocalista femenino Las Soulettes y una vez iniciados los setenta formó parte de las I Three, formación encargada de hacer los coros a la banda de Marley.

Bob Marley & The Wailers, junto a las I Three, grabaron numerosos álbumes y lograron el estrellato mundial con la publicación de "No Woman No Cry" en 1975.

Rita contrajo matrimonio con Bob Marley en febrero de 1966 y tras la muerte del cantante -1981-, en 1986 decidió transformar la casa de su marido en Kingston, en la capital de Jamaica, en el Museo Bob Marley para preservar su legado.

También instituyó la Robert Marley Foundation y la Fundación Rita Marley, entre otros.

En 1992 estuvo nominada a un Grammy por el álbum “We Must Carry On”.