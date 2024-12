El vocalista de la banda de rock mexicana Maná, Fher Olvera, volvió a realizar expresiones en contra el género musical del reguetón y en específico, del astro mundial Bad Bunny.

Fue durante un concierto de la agrupación realizado este pasado fin en México, que el cantante manifestó al público: “Aquí no hacemos pinche reguetón que es una mamada... Aquí sí se hacen letras. Que el pinche Bugs Bunny no mame”.

Fher de Maná protagonizó varios momentos en los conciertos de Maná en su tierra: el alto costo de la cerveza y boletos regalados; hasta se fue contra el reguetón y Bad Bunny pic.twitter.com/l0FHjLESk9 — Gabriela Acosta (@gacosta13) December 1, 2024

El espectáculo se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

No es la primera vez que Olvera manifiesta su desagrado con el pegajoso género musical y Bad Bunny.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de la revista Billboard, publicada hace nueve meses, el intérprete de “En el Muelle de San Blas” indicó que no tolera la música del “Conejo malo”.

“Que a mí no me guste o que me guste un poquito el reguetón pues quizás para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny. De veras lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos y eso tiene un mérito, por un lado, pero no por eso va a tener que gustar”, dijo.