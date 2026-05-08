El rapero Kodak Black fue arrestado esta semana en el centro de Florida por cargos de tráfico de drogas, en su más reciente encuentro con las autoridades.

El artista, cuyo nombre real es Bill Kapri, fue ingresado en la cárcel del condado de Orange el miércoles por un delito grave de tráfico de MDMA, la droga sintética también conocida como éxtasis o “molly”.

Kapri, de 28 años, se declaró por escrito no culpable el jueves y solicitó un juicio por jurado. También renunció a comparecer en persona en una futura audiencia de lectura de cargos en el tribunal estatal. Su fianza fue fijada en 75,000 dólares.

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El arresto de Kapri ocurrió tras un encuentro policial en Orlando en noviembre, cuando agentes fueron llamados a una comunidad residencial por residentes que reportaron haber escuchado disparos. Al llegar, los oficiales encontraron a varias personas reunidas alrededor de vehículos deportivos de lujo estacionados, entre ellas Kapri, según un informe policial.

Un agente observó una sustancia blanca en un billete de 100 dólares dentro de una camioneta Lamborghini, que además tenía olor a cannabis, lo que dio causa probable para registrar el vehículo. Durante la inspección, el oficial encontró una bolsa rosada que contenía otra bolsa plástica con MDMA, 37,000 dólares en efectivo y varios documentos con el nombre de Kapri, según el informe.

La bolsa rosada coincidía con una que se veía en una foto publicada por el rapero en su cuenta de Instagram. También contenía un encendedor distintivo que aparecía en la misma imagen, indicaron los investigadores.

De acuerdo con el informe policial, todas las personas en la escena negaron ser dueñas de la bolsa, incluido Kapri, quien sin embargo afirmó que el dinero pertenecía a su negocio y pidió que se lo devolvieran.

Los representantes de Kapri en Universal Music Group, Ambrosia Healy y Kevin Young, no respondieron a un correo electrónico solicitando comentarios.

Kapri ha enfrentado problemas legales anteriores.

En 2023, la policía en Plantation, Florida, lo arrestó tras encontrarlo dormido al volante con un polvo blanco alrededor de la boca, según las autoridades. Aunque inicialmente el polvo dio positivo a cocaína, una prueba de laboratorio determinó luego que era oxicodona, para la cual Kapri tenía una receta médica.

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El arresto constituyó una violación de su libertad condicional en un caso no relacionado, lo que llevó a su encarcelamiento en Miami por dos meses.

Kapri también fue arrestado en 2022 por cargos de tráfico de oxicodona y posesión de una sustancia controlada sin receta. Fue liberado bajo fianza con pruebas de drogas regulares como condición. En 2023 se le ordenó entrar a rehabilitación por 30 días tras faltar a una prueba de drogas y luego dar positivo a fentanilo varios días después, según registros judiciales.

En enero de 2021, el entonces presidente Donald Trump conmutó una sentencia federal de tres años que el rapero cumplía por falsificación de documentos utilizados para comprar armas. Kapri había cumplido aproximadamente la mitad de su condena.

Como Kodak Black, Kapri ha vendido más de 30 millones de sencillos, con éxitos como “Super Gremlin”, que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 en 2022.