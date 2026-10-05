La actriz y presentadora puertorriqueña Wanda Sais anunció que está comprometida con su pareja, Félix Pagán, luego de que este le propusiera matrimonio al finalizar la función teatral de la obra “Wanda Sais dijo que sí”.

Sais compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales y expresó su emoción por el inesperado momento, que ocurrió después de 14 años de relación.

“Mi amado compañero, Félix, con quien llevo compartiendo aventuras por 14 años me pidió el sí… ¡y dije que sí!”, escribió la artista.

17 Fotos La actriz, quien se ha destacado en el cine, la televisión y las tablas, está cerca de cumplir tres décadas de carrera.

La también comunicadora agradeció a las personas que colaboraron para hacer de la velada una ocasión especial, así como al público que estuvo presente durante la función, que fue parte de la quinta edición del Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

“¡Estoy sin palabras! …y eso es difícil”, expresó con su característico sentido del humor.

La artista adelantó que la celebración continuaría en el teatro, donde tenía programada otra función.

De esta manera, lo que comenzó como una noche más sobre el escenario terminó convirtiéndose en una celebración muy especial para Sais y Félix, quienes después de 14 años dieron un nuevo paso en su relación.