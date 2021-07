El cantante y músico puertorriqueño Willie Colón, habló por primera vez en televisión sobre el aparatoso accidente automovilístico que sufrió mientras se encontraba junto con su esposa Julia.

Fue a través del programa Hoy Día de la cadena Telemundo, que el salsero contó cómo se encuentra tras el horrible suceso ocurrido mientras manejaba una autocaravana (RV) el pasado 20 de abril, en Carolina del Norte.

Como consecuencia del impacto, el cantante sufrió una conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron de 16 grapas y fracturas en la vértebra cervical C1.

“Mi esposa está casi totalmente recuperada, todavía tiene algunas marcas y eso, pero está funcionando bien y puede caminar y hacer todo lo que ella tiene que hacer sin problemas. Yo todavía no me puedo levantar solo, puedo caminar, no solo, todavía necesito ayuda”, manifestó con dificultad al hablar el famoso trombonista.

PUBLICIDAD

Sobre la escena del accidente, dijo: “Yo estaba sangrando... el cráneo lo tenía abierto y sangrando profundamente, ella (no especifica quién) vino y empezó a tratarme, me puso un paño y me aguantó la sangre, empezó a hacerme preguntas, si no fuera por ella yo creo que yo hubiera muerto ahí desangrado”.

Mañana, en la continuación de la entrevista televisiva, se indicó que el artista hablará sobre su retorno a la música.