Tras las declaraciones de Julián Gil asegurando que Ximena Duque le fue infiel con Carlos Ponce, la actriz respondió.

La protagonista de “Corazón Valiente” negó tajantemente las acusaciones del actor argentino. “Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas”, dijo Duque en un comunicado publicado por People en Español.

“En los últimos días se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años”, expresó.

Agregó: "Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas. Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación".

PUBLICIDAD

Ximena, quien está casada con el empresario Jay Adkins y con quien comparte a sus dos hijas, Luna y Skye, dejó claro que no tocará más el tema. “Solo deseo que mi nombre no sea asociado con historias que nunca fueron reales. Prefiero que mi presente y mi trayectoria sigan hablando por mí”.

Se recuerda que en el reality “Secretos de parejas” Gil expuso la infidelidad de la actriz con la mantuvo una relación años atrás y fue por esta razón que habrían terminado su romance.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Pasó que me tocó irme a España, para protagonizar una serie, y estando ahí empezó a fracturarse un poquito esta relación. Cuando regreso de España, me toca empezar a trabajar en otra novela, y ya llegando de Miami, pues me entero de que me había sido infiel con Carlos Ponce”, contó.

El ex de Marjorie de Sousa contó la reacción que tuvo el protagonista de “Dame chocolate”: “Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella. Y yo le dije, a ver, espérate, espérate, primero quiero que sepas que quien se metió en mi relación fuiste tú, estábamos juntos”.

Gil indicó que supuestamente la actriz le había dicho a Ponce que ya su relación había terminado.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas y de inmediato empezaron a criticarlo llamándolo “poco hombre”.