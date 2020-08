View this post on Instagram

Lo mas importante mas allá de ser niño o niña es que venga con mucha salud, ese es el mayor deseo de una madre pero sí les tengo que confesar que moría de ganas por otra princesita al igual que mi esposo @jayadkins3 💕 La razón por la que estábamos vestidos de azul (yo un poco mas neutral) es que mi mamá @claraigiraldo nos tenia convencidos de su instinto de abuela que “nunca” había fallado. Me hizo la prueba de la cuchara y el cuchillo, el péndulo y otra cantidad de cosas que “indicaba” que seria niño, hasta me mostró el calendario chino y también decía niño jaja en fin, como siempre la ultima palabra la tuvo papá Dios 💕. @carabiascristan sera mi único principe y tendrá a estas princesas que cuidaran de el @lunaadkins3 @skyeadkins_3 GRACIAS PAPÁ DIOS por cumplir los anhelos de mi Corazón y por haberme mandado a un hombre tan maravilloso. Sin duda @jayadkins3 es el hombre que siempre soñé. TE AMO MI AMOR POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. Aquí tendrás a tus mujeres para cuidarte y consentirte ❤️ Ahora empieza una nueva etapa, llena de amor y union. 💕 GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON DE NUESTRO #genderreveal Video: @kikefloresphoto Decoracion y planeación: @lunazulmiami Cake y dulces: @nathys.cakes Flores: @mydivinedecors Globos: @party_uwish #babygirl #skye #love #family #pregnant #momofthree