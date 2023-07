Desde 1981 a 1986, Xuxa y Pelé protagonizaron una relación que sorprendió a más de una persona, pues empezaron a salir cuando ella tenía 17 años y el astro del fútbol 41. Esta historia de amor captó la atención del público y la prensa, sin embargo, cuando nadie los veía estaba llena de grandes desafíos.

Recientemente, la famosa brasileña realizó una entrevista exclusiva para el pódcast ‘Quem Pode’, ahí la cantante realizó unas impactantes declaraciones sobre su estrellato en ese año y sobre su relación con Pelé.

En los ochenta, Xuxa era una gran artista infantil, sin embargo, su imagen empezó a ser sexualizada, algo con lo que no se sentía muy cómoda.

“La gente me veía como un símbolo sexual, pero yo seguía siendo virgen, y no me sentía cómoda en esa posición. Además, ni siquiera me conocía a mí misma. Intentaba proyectar una imagen sexy en las fotos, pero en realidad, no sabía lo que eso significaba”, confesó.

Asimismo, reveló que en una ocasión tuvo que “rogar” para que un hombre perdiera la virginidad con ella. Pero todo eso cambió cuando conoció a Pelé, quien se convirtió en una figura importante en su vida.

La relación de ellos empezó cuando ella era menor de edad, y la diferencia entre Xuxa y Pelé superaba los 20 años. Durante los años de su relación, la cantante comentó que tuvo que enfrentar múltiples infidelidades por parte del futbolista. Algo que a futuro sería lo que terminaría la relación.

“Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, comentó en el podcast ‘Quem Pode, Pod’.

Además, reveló: “Él inventó que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí”. Además, aseguró que Pelé tenía varias personalidades: “Para Pelé, había tres personas en una: Dico, su apodo; Edson, su nombre, y Pelé, la celebridad”.

Xuxa también confesó que el futbolista en ningún momento la llamó como su pareja, algo que la ponía en una situación complicada.

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, contó.

Esta polémica relación terminó cuando la cantante cumplió 23 años. Sin embargo, tiempo después reveló que la separación se produjo por las continuas infidelidades de Pelé. Por último, reconoció: “no puedo decir que Pelé haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, concluyó.