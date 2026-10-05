El creador de contenido Daniel El Travieso ya es padre junto a su esposa, la también empresaria Karen Barrera, quienes dieron la bienvenida a su hija, Isabella.

La noticia la dio a conocer el propio creador a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que dedicó emotivas palabras a su esposa y le agradeció por haber traído al mundo a su primera hija.

“Durante nueve meses cargaste a nuestra bebé, la cuidaste y la pusiste primero en cada decisión desde el día uno, y después verte pasar por todo lo que pasaste para que finalmente estuviera con nosotros me hizo admirarte todavía más. Me siento demasiado orgulloso de ti”, escribió en la publicación, que acompañó con varias fotografías, entre ellas una de Karen junto a su hija.

PUBLICIDAD

“Después de vivir todo esto contigo, no tengo ninguna duda de la mamá increíble que vas a ser. Isabella tiene muchísima suerte de tenerte como mamá, y yo de tenerte como esposa y como compañera en esta vida”, agregó Daniel.

Daniel y Karen compartieron que serían padres el pasado mes de marzo. En aquel momento, el puertorriqueño y la mexicana anunciaron la buena noticia con un tierno carrusel de fotografías en el que aparecen abrazados, vestidos de blanco y a la orilla de una playa, junto a imágenes del sonograma de su bebé.

Barrera y Ruiz contrajeron nupcias en México en el 2022. ( Instagram )

“Eres nuestro sueño hecho realidad🤍“, escribió Barrera en ese momento.