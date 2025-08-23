La cantante Yailin ‘La más viral’ admitió que agredió físicamente a la influencer Merisa Montás por hablar de su hija Cattleya.

Montás hizo el comentario sobre la menor durante un segmento de opinión en el programa de televisión “Más Roberto”, donde debatieron sobre la presencia de la niña en el concierto de su padre, Anuel AA.

“Le entré a golpes, normal, porque muchas estrías que tengo yo para tú estar hablando de mi hija”, declaró la artista, visiblemente molesta a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Yailin también se refirió a los comentarios que Montas hizo sobre su difunto padre.

“Mi padre se murió, yo sí tuve una familia. Yo soy una chamaquita que todo el mundo está azarándome, yo soy una chamaquita que lo que quiero es ver a mi familia crecer, a mi hija bien, ganarme lo mío”, expresó.

En un video que se volvió viral en redes sociales, Yailin aparece cuestionando a Montás y tratando de golpearla tras coincidir afuera de un establecimiento en Santo Domingo. Además se escucha cuando la creadora de contenido dice: “Yo no dije nada, yo no dije nada”.

Fue el pasado 3 de agosto cuando Merisa Montás y su amiga Nicoll Morales estuvieron en “Más Roberto”, donde mencionaron los riesgos que podría implicar que los niños asistan a espectáculos multitudinarios.

“Es una niña de guerra, una familia de guerra, una madre que pone a su hija a consumir su música, ¿qué me estás hablando de protección?”, dijo Montás en su intervención.