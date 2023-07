A horas de acusar a su expareja, Anuel AA, de mantenerla en un patrón de maltrato mientras estaba embarazada, Yailin “La más viral” regresó a Instagram para filtrar unos mensajes íntimos entre ella y el reguetonero puertorriqueño.

La cantante subió a través de sus “stories” unas capturas de pantalla en la que se expone, presuntamente, unas conversaciones privadas con el intérprete de “Mas Rica Que Ayer” por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Yailin comenzó a filtrar los mensajes en los "stories" de su cuenta de Instagram. ( Captura )

En el chat, que tiene como nombre “YAILIN EMMA”, el exponente de trap habría amenazado a la madre de su hija, Cattleya, con tomar acción si se involucra sentimentalmente con “los enemigos”, donde menciona a su entonces manejador y apoderado de los Capitanes de Arecibo, Frabian Eli, y los cantantes Arcángel y El Alfa.

PUBLICIDAD

“Sabes que como te vea con Frabian, o alguien del coro del, o de Arcángel, o de Rochy, o El Alfa, o un puto cantante, vas a tener un cabrón problema conmigo, YAILIN”, escribió.

“Y SI TU TE CREES Q ES UN CHISTE, PUES TE RETO. TU SIIII VAS A HACER TUS COSAS PROCURAAA O Q YO NO CONOZca al hombre que te lo meta o te lo vaya a meter o vayas a hablar. Por q es que no me importa después como te sientas, con lo que haré, q eso es lo que hace falta, q te vayas con los enemigos ahora”, agregó.

En un próximo “story”, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista dominicana, publicó un fragmento de un video entre ella y su expareja donde expone las supuestas amenazas que recibió, de la cual él confirmo haberlas hecho.

“Me estaba escribiendo que iba a matar a El Alfa, que iba a matar a Alofoke, que iba a matar a Rochy o a Arcángel si los veía conmigo. Yo tengo todo eso”, se escucha decir a Yailin en la conversación.

Por su parte, Anuel le respondió que “tú sabes que yo no juego, es”.

Tras las presuntas amenazas, Anuel AA expresa que "ya me dañaste mi carrera" tras su expareja denunciar que llevará las amenazas a las autoridades. ( Captura )

Mientras tanto, en otra publicación, la también influencer compartió otra conversación de WhatsApp entre los dos donde ella le informó al reguetonero que llevará todas las amenazas a las autoridades.

“Por que eres así. Ya me dañaste mi carrera. Eso lo que quería era apagarme la carrera. Te pagaron para que me haga daño. Coño, lulú, como vas a hacer eso. No sea así, dime que tengo que hacer”, respondió.

PUBLICIDAD

No obstante, la denuncia no se quedó ahí, luego que Yailin publicará otro fragmento del chat donde, supuestamente, aparece el padre de su bebé, pidiéndole “hacerle el remix a BEBE”, un tema que lanzó en el año 2017 con su colega, Ozuna.

Yailin bloquea a Anuel AA de la aplicación móvil WhatsApp y le dejó un contundente mensaje en sus "stories" ( Captura )

Sin embargo, la cantante decidió bloquear al exponente de la aplicación y escribió un mensaje contundente hacia su persona: “Basura, déjame en paz que aquí nadie te necesita. Haga su maldita vida. Si estuve todo este tiempo callada, fue para no hacerte daño”.

“Eres una loca”

Tras los nuevos señalamientos en su contra, Anuel AA respondió a los nuevos señalamientos en su contra alegando que su expareja editó los videos y conversaciones que compartió con sus más de 10 millones de seguidores.

Anuel AA riposta a las nuevas denuncias en su contra por parte de Yailin "La más viral". ( Captura )

“YO DIJE Q YO NO JUEGO Y TODO EL MUNDO LO SABE Q YO NO JUEGO”, escribió Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del exponente urbano.

“TU FUISTE LA QUE MENCIONASTE nombres ahí y pon el video entero, no lo piques, q ahí mismo dijiste como una niña planeando todo (q bueno q lo admitiste) y te respondo (q te inventes toda la mierda q tu quieras pa tratar de joderme, q tu eres una loca”, agregó.

Además, este reiteró a la exnovia a que “NO CORTES EL VIDEO CONVENIENTEMENTE BIEN”, al tiempo que denuncia que no le deja ver a su hija.

“ES LO Q TIENES Q HACER Q LO ACEPTASTE Y LO NEGASTE TAMBIÉN EN LA MISMA CONVERSACIÓN”, concluyó.

Esos intercambios surgen a horas de que la dominicana acusara a su expareja de haberla agredido físicamente durante el periodo de gestación y de mantenerla en una condición crítica durante el proceso.

Dicha acusación surge luego que el reguetonero boricua publicara una foto de la menor en sus redes oficiales, donde cuenta con más de 35 millones de seguidores, lo que provocó que la presunta pareja actual, Tekashi 6ix9ine, lo tildará de rata y de no hacerle caso a su retoño desde hace 3 meses.