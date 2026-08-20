La cantante dominicana Yailin La Más Viral presentó una denuncia ante las autoridades de República Dominicana tras ser víctima de un presunto esquema de extorsión relacionado con la difusión de un video íntimo. El caso ya es investigado por la Policía Nacional a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

De acuerdo con la denuncia, personas desconocidas le exigieron una suma de dinero a cambio de no publicar el material audiovisual y, posteriormente, las amenazas se extendieron a miembros de su familia.

El periodista de investigación Ramón Tolentino, quien dio a conocer detalles del caso, aseguró que la artista recibió mensajes en los que los presuntos extorsionadores demostraban conocer sus movimientos y los lugares que frecuentaba.

PUBLICIDAD

Según esa información, Yailin —cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz— habría entregado 300,000 pesos dominicanos (unos $5,000 dólares) con la esperanza de detener la filtración del video. Sin embargo, el pago no puso fin al chantaje y las amenazas continuaron.

Tolentino afirmó además que los responsables llegaron a amenazar tanto a la cantante como a su hija, y pidió al Ministerio Público acelerar las órdenes de arresto contra los presuntos implicados.

Mientras avanza la investigación, una de las mujeres vinculadas a las transacciones bancarias publicó su versión de los hechos en Instagram. La joven aseguró que fue utilizada por su expareja para retirar un depósito y negó haber sabido que el dinero estuviera relacionado con una extorsión.

Como parte de su defensa, compartió capturas de pantalla de conversaciones en las que su expareja insistía en que acudiera al banco y le prometía dinero adicional para cubrir gastos de su hijo. Ahora, los investigadores deberán determinar si terceros fueron utilizados para mover los fondos obtenidos del presunto chantaje.

“La única víctima soy yo”

Yailin dejó claro que continuará con el proceso judicial y rechazó cualquier intento de responsabilizarla por denunciar el caso.

“No tengo por qué tener compasión con nadie… Que caiga quien tenga que caer. Esta vez, la única víctima soy yo”, expresó la artista.

La intérprete también pidió transparencia durante la investigación para que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.