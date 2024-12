La exponente urbana Yailin “La Más Viral” anunció en las redes sociales que se sometió a otra cirugía plástica, esta vez una reducción de senos.

La dominicana de 22 años compartió que tomó esta decisión por razones de comodidad.

“Para las que me preguntan por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía no eran adecuados para mi cuerpo. Por eso me lo cambié más pequeño y natural”, escribió en el mensaje.

Yailin también publicó una imagen con una faja y agradeció al doctor Rafael Sánchez Acosta por la operación.

En verano del año pasado, la joven entró al quirófano para hacerse unos retoques de belleza antes de su presentación en los Premios Juventud. Según trascendió, Yailin se sometió a algunos procedimientos en su abdomen y su cintura.

Tan reciente como en octubre pasado, la dominicana se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento que altera el color de la córnea aplicando tinta con un láser de ultraprecisión.