Luego de días de reaparecer juntos y reconciliados tras separarse por un incidente de violencia de género en Miami, Florida, Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine vuelven a pelear en público con un intercambio de mensajes contundentes.

La cantante compartió primero en sus redes sociales que se encontraba nuevamente “soltera”. Sin embargo, el rapero sostuvo que, finalmente, iba a poder estar y “encontrar de nuevo la paz”.

6ix9ine responde a las expresiones de Yailin, quien afirmó que está nuevamente soltera. ( Captura )

“Pa’ la gente que va a crear su propia noticia falsa. La verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades, nunca pude entender”, manifestó el neoyorquino, asegurando que la dominicana necesita ayuda psicológica.

Luego, 6ix9ine compartió videos donde alega que la intérprete de “Bad B*itch” mantenía relaciones sexuales con sus amigas y mantener conversaciones con ellas. Incluso, uno de los videos aparece el exponente urbano golpeando a su pareja luego de presuntamente captarla en el acto de infidelidad.

6ix9ine compartió un video golpeando a Yailin tras presuntamente captarla siendo infiel con una amiga. ( Captura )

En respuesta a las denuncias de Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, Yailin asegura que tomó “la decisión de no estar contigo”, desacreditando que los videos son viejos. Además, esta le cuestionó cómo este se quedó en una relación con ella si pensaba que estaba “loca”.

Yailin le cuestionó a 6ix9ine por qué mantuvo la relación si pensaba que ella está "loca". ( Captura )

“¿Pero si estoy tan loca, por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejabas, ibas a caer en depresión, y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página, o por qué no hablas del show de La Vega [República Dominicana] que te fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui”, expresó la joven.

“Tú también necesita ayuda, papito, que aquí estamos locos, todos, y dame banda, mujercita”, destacó.