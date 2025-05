Reconectar con la familia, celebrar el primer año de vida de un ser querido, y sorprender con una visita de un lugar que llama hoy su “primer hogar”.

La periodista Yara Lasanta aprovecha sus vacaciones familiares en Puerto Rico para asombrar con una visita sorpresa a los excompañeros de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

La jefa de meteorología de Univision 34 Los Angeles indicó a Primera Hora que se dio la vuelta por el hogar del canal 6 para reencontrarse con algunos de sus colegas de Notiséis, como la reportera ancla Mayra Acevedo, y el ahora vicepresidente de la Corporación, David Reyes, a quienes sorprendió con la llegada sus dos hijos, Bría Yaré y Evan Darío, quien recientemente cumplió su primer año de vida con su familia isleña.

PUBLICIDAD

“Hace tiempo que estaba por visitar la WIPR, mi primer hogar, como digo yo, porque ahí fue dónde me desarrollé, primero en Notiséis como reportera de entretenimiento, y después como presentadora de ‘Puertorriqueñísimo’, así que pasé por allí para saludar, y que conocieran a los nenes, y mostrar mi agradecimiento por ese primer lugar donde creyeron en mí y me dieron la oportunidad”, compartió la comunicadora, quien pronto celebrará 10 años de reportar el tiempo en el mercado estadounidense.

“Ayer hablando con la gente del canal 6, les mencionaba las diferencias de la audiencia, que, para mí, representó un reto, especialmente cuando me fui de la costa este hacia la costa oeste, donde la audiencia está mayormente compuesto por mexicanos, salvadoreños y hondureños, pero ha sido una experiencia extraordinaria llevar un poco del sazón caribeño a ese público, que es tan distinto al nuestro”, contó.

Lasanta también compartió que, en los últimos seis años que labora en Univision, experimentó modificaciones en su vocabulario para informar sobre las condiciones atmosféricas con la mayor precisión.

“Lo que aquí le decimos ventolera, para ellos, es solo vientos fuertes, y esos son detalles que he tenido que aprender por varios años para conectar con el público maravilloso que, para mí, es un orgullo poder representar a Puerto Rico en este mercado. Es súper importante”, apuntaló.

La boricua manifestó sentirse afortunada de encontrarse en un taller de noticias en la que su conocimiento se convirtió en un recurso útil tanto para la empresa de comunicaciones, como para los angelinos que han vivido algunos fenómenos sin precedentes en la ciudad californiana.

PUBLICIDAD

“Ha sido bien interesante poder informar cada día desde allá, porque a mí me decían de Los Ángeles casí siempre que ‘ahí no hay ‘weather’, por eso allí es Hollywood, porque el cielo es azul todo el tiempo, pero al pasar de los años, he sido testigo de eventos atmosféricos históricos, como el huracán Hilary en 2023, que me acuerdo que me tocó cubrirlo mientras estaba embarazada del nene, ¡y no lo sabía!“, dijo la comunicadora, entre risas, al tiempo que también la región, en los últimos años, ha experimentado sequías anormales, tormentas invernales, tornados, así como los incendios forestales que impactaron cientos de comunidades en enero de 2025.

“Para mí, ha sido maravilloso poder integrarme y adaptarme al público que no tiene la ‘fiebre’ del tiempo como lo tenemos nosotros, porque sabemos lo importante que es. Aquí ha sido una cultura de integración, de que la gente entienda bien la importancia de conocer los cambios en el tiempo”, destacó Lasanta, quien también colabora con la Edición Nocturna de Univision Nacional, donde continúa su misión de concienciación.

“Tener la oportunidad de liderar la división metereológica de Univision 34 Los Angeles, cubrir eventos atmosféricos de gran peso, y tener la confianza de la gente y un departamento de noticias, ha sido maravilloso”, apuntaló.