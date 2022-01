Echan de menos el calor de su tierra y los escenarios, pero para nada la política.

La pareja compuesta por la actriz Yasmín Mejías y el cantante Marcos Malory repasan la experiencia de vivir en Kissimmee, Florida, donde residen hace cuatro años luego de que una condición de salud del también gerontólogo recreativo los motivara a mudarse en busca de mejores atenciones médicas.

Dentro de las circunstancias, los puertorriqueños han encontrado oportunidades para seguir en conexión con su público, ya sea a través de las redes sociales y en nuevos proyectos que los motivan a recordar cuánto aman el arte. Pero la añoranza por su tierra natal sigue presente.

PUBLICIDAD

“Extraño el teatro, la televisión, siempre. La política no la extraño para nada”, afirmó enfática Yasmín Mejías mediante videollamada con Primera Hora, acompañada de su esposo. “Cada vez que veo las noticias y qué está pasando en Puerto Rico y Estados Unidos, realmente no lo extraño porque yo veo que la política cada día se nutre de más gente incapaz, gente que no tiene valores ni le importa el País”, sostuvo quien en el 2001 entró al ruedo político como senadora del distrito de Carolina por el Partido Popular Democrático (PPD), funciones que realizó durante un cuatrienio.

En el 2001 entró al ruedo político como senadora del distrito de Carolina por el Partido Popular Democrático. ( Archivo )

La artista también criticó la manera en que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha manejado la crisis de salud por el COVID-19. El mandatario ha sido señalado por su postura de minimizar la efectividad de las vacunas y oponerse al uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia. “Ha sido un irresponsable”, expresó con decepción.

Al recordar la decisión de mudarse a Florida en 2018, evocan el interés por mejorar la calidad de vida de Malory tras el diagnóstico de neuritis vestibular, una inflamación del nervio vestibular. Este nervio se encarga de transmitir del oído interno, al cerebro, las señales que ayudan con el equilibrio. Los desbalances son comunes como parte de la enfermedad.

“Tiene que ver con su oído interno. Marcos está mareado 24/7 y en Puerto Rico solamente encontramos una persona que trabaja con esta condición, que es la doctora (Julia) Gil, en Bayamón”, reveló la actriz sobre la enfermedad que comenzó a manifestarse en 2016. “Nos ayudó mucho a que Marcos pudiera caminar y ser funcional dentro de la condición, con las terapias, pero después de (el huracán) María, la condición se exacerbó. Mi hija mayor nos insistió en que viniéramos para acá porque acá hay más médicos que trabajan con la condición”.

PUBLICIDAD

El cantante explicó que la enfermedad no tiene cura, pero han contado con alternativas para sobrellevarla.

“Los especialistas que hemos visto aquí lo que recomiendan es rehabilitación vestibular, que son unos tipos de ejercicios”, dijo quien, al igual que su esposa, cuenta con un grado en tanatología. “No es que te van a quitar la condición. Es que te van a ayudar a que, tú tienes las sensaciones, pero que cuando caminas no te vayas para el lado, que mi caso es el lado derecho, no estar en este desbalance”, dijo Marcos López Rivera, su nombre verdadero, y confesó que el diagnóstico, por momentos, ha afectado su estado anímico. “A veces te sientes cansado, a veces te afecta la visión, te da ansiedad, pero tienes que trabajar y hay que seguir viviendo. Uno sigue empujando lo más que puede”.

Motivados con varios planes

Sin revelar muchos detalles, la actriz confesó que trabaja en darle voz en español al personaje de “Tía Gloria” para la serie animada televisiva Alma’s Way, de PBS, que presenta a una niña puertorriqueña del Bronx (Nueva York) y a su familia. “Lo que me gusta de los muñequitos, de la serie, es que es una familia boricua, pero integran el entorno de otras culturas, sus tradiciones”, observa, y reveló que dentro de las oportunidades, tanto ella como su esposo audicionaron para los audiolibros en español de la serie.

“También estoy en conversaciones para un proyecto en Puerto Rico que tiene que ver con la televisión. Se están cocinando unas cosas, pero no las puedo hablar porque el cocinero no quiere que se hablen todavía”, añadió entre risas quien dio vida al personaje de “Altagracia” del desaparecido espacio de televisión Entrando por la cocina.

PUBLICIDAD

Uno de los programas más exitosos producidos por Luisito Vigoreaux, fue "Entrando por la Cocina", el cual se transmitió por 16 años comenzando en 1986 en WAPA TV. Uno de los personajes que más gustó de esa comedia fue el Altagracia, a cargo de Yasmín Mejías. Esta foto, que data de 2006, muestra la grabación de un paso de comedia del programa "La cocina", que se transmitió ese año por Televicentro. ( Gerald Lopez-Cepero /STAFF )

“Llevo 22 años fuera de la televisión en Puerto Rico y aun el personaje de ‘Altagracia’ sigue vivo en la gente”, valoró emocionada la artista. “Es un personaje que surgió en un momento histórico en Puerto Rico, conmigo regresando de haber vivido en República Dominicana”, recordó. “Todavía la gente recuerda este personaje, lo quiere y responden, y yo le doy gracias a Dios por eso”, añadió la también trabajadora social, título con el que también cuenta su pareja. Marcos, por su parte, sigue con el amor por la música presente. En noviembre cantó en un evento en Nueva York con el grupo haitiano I Konpa interpretando temas en creole.

“Cuando tuve que ir a Martinica para hacer música con un grupo que se llama La Perfecta, después de (ser trompetista de) Ismael Rivera, ahí entro en contacto con esta cultura”, recordó sobre su éxito en este mercado en el país caribeño, en el que incursionó hace poco más de tres décadas. “Cuando llegué a Florida, que se enteraron los haitianos, me contactaron, grabé con ellos, hicimos un CD donde canto alrededor de seis canciones cantando en creole”.

En noviembre lanzó el sencillo Vamo’ a parrandear, que cuenta con las voces de Mejías y de su hijo en común, Cristian, en el coro.

“Estamos preparando tres temas en estos momentos para darle continuidad al tema de Navidad”, adelantó el músico, quien como su esposa, cuenta con un doctorado en Ministerio. De hecho, los también pastores, que aclararon que no brindan sermones en un tempo, disfrutan de su interacción con el público a través del espacio que llamaron “El club de los trasnochados”, que suelen iniciar después de las 11:00 de la noche.

PUBLICIDAD

“Yo le dije a Yasmín, ‘cuando se conecten, no vamos a hablarles de problemas, ni vamos a predicarle a la gente, la gente sabe que Dios existe y mucha gente tiene a Dios en su corazón; vamos a hablar de loqueras, cantar, así sea desafinados’”, resaltó entre risas Malory. Ambos revelaron que, aunque la intención es entretener, “siempre hay quien pide que oremos por algún ser querido”.

¡Con 13 nietos!

El matrimonio de 28 años, que cuenta con 32 como pareja, compartió cuánto disfrutan la etapa de consentir a sus nietos, que entre las dos hijas mayores de Mejías, y los otros cuatro hijos de Malory, suman 13.

“Mi hija mayor me dice ‘yo a estos abellos’, porque los nenes nos dicen ‘abello’ y ‘abella’, me dice ‘a estos abellos no los conozco porque cuando vienen les traen regalos a los nenes, los dejan hacer lo que les da la gana, yo no los conozco porque mis papás no me dejaban hacer lo que me daba la gana, me regañaban’”, dijo entre risas la artista, y confesó que “nuestro sueño es algún día poder reunirnos todos los 13 nietos y los siete hijos”.