Tras conocerse el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez y cinco de sus músicos, se dio a conocer una entrevista a finales de diciembre en la que habló de su muerte en una avioneta.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo’”, dijo Yeison Jiménez a ‘Se dice de mí’.

Adicional a esto, y con un nudo en la garganta, agregó que: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”.

Previo a su muerte en Paipa, Boyacá este 10 de enero, el cantante de música popular ya había tenido un incidente en la avioneta. Según contó a ‘Se dice de mí’, estaba haciendo unas entrevistas en Medellín y su avión acababa de salir de mantenimiento.

“El avión despega y cuando despega yo siento que algo hace ‘puf puf’ y empiezo a mirar todos los parámetros y estaba mal, no estábamos subiendo, todos los motores decían ‘bad[mal]’”.

Según contó el cantante, solo veían las montañas y “el avión nunca de levantó, el camarógrafo me dijo ‘Yei, está saliendo agua de este motor’”.

“Faltaban 10 días para que mi niño naciera, yo dije: ‘No conocí al niño, no lo conocí. Fue muy duro, yo tuve depresión cuatro meses, tuve que ir al psicólogo”, agregó con la voz entre cortada.

Yeison Jiménez aseguró en esa fecha que la experticia del piloto fue lo que los salvó: “Yo dije, nos matamos. Algo lo iluminó, la aguja de velocidad subió un poco y él estaba hablando con la torre de control”.