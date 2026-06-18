Consentir al pequeño Justin cada día mientras disfruta su etapa como abuelo es una de las tareas que más atesora el artista puertorriqueño Arcángel. Al mencionarlo, su semblante se transforma. Sonríe mientras busca en su memoria anécdotas para compartir con el mayor orgullo del mundo.

Los temas sobre música o proyectos profesionales cobran un interés menor a la hora de expresar lo especial que es “Baby Justin”, como se refiere al risueño niño, hijo de Austin Santos Jr. Con su llegada, se ha convertido en un bálsamo para su alma.

Su nombre no solo rinde homenaje a Justin Santos, hermano fallecido del famoso intérprete, y al legado de amor que permanece más allá de su partida, sino que también se ha convertido en una razón adicional para mirar la vida con otros colores.

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“Baby Justin ya camina. Su mamá le pregunta, ¿y papá dónde está? Y él la lleva donde mí”, reveló con orgullo sobre Justin Khalim Santos Casillas, quien nació en 2024. “Yo soy ‘papá’ y ‘papi’ es a su papá. Me ve y se pone bien contento”.

El cantante se adentra en las emociones al repasar cuánto disfruta compartir con él.

“Me levanto y lo primero que hago es coger el teléfono para llamarlo, para verlo por cámara. Si está despierto, me monto en el carro y me voy pa’ donde él, todo el tiempo. Y cuando me lo prestan, de vez en cuando me lo llevo para casa”.

Consentirlo se ha convertido en uno de los gestos preferidos del responsable del álbum “La 8va maravilla”, que lanzó en enero para celebrar dos décadas en la música. “Me gusta comprarle más cosas a él que a mí. Si vamos a comprar algo, ya me pongo a ubicar el área de los bebés”, dijo sonriente. “‘¿Hay área de bebé? Pues vamos pa’llá’. Y eso me gusta un montón porque ya es como que también me voy a poner en eso, en cosas a las que me tengo que dedicar”, expresó con relación a cómo las prioridades en su vida han ido tomando un giro diferente al de años anteriores. Ahora pesa más el encuentro en familia que andar de gira con un calendario casi interminable.

Dentro de sus confesiones, expuso enfático que el rol del abuelo consentidor lo asumirá con encanto a lo largo de la crianza del pequeño, así como la ilusión de construir instantes únicos y especiales.

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“Que cuando lo regañen en su casa y eso, él coja el teléfono para llamarme a mí. Voy a decir, ‘dale, ven pa’ acá. Haz un bultito. Tírate por la ventana. Yo te recojo al lado’ ”, manifestó dejando escapar una sonrisa. “Cosas así son las que quiero hacer, porque siento que en la música tengo el respeto de quienes me ha interesado todo el tiempo que me respeten, y he logrado inspirar más de cuatro generaciones musicales. ¿Qué más tú puedes pedir? Tengo el respeto de grandes artistas, superestrellas de la música, no solamente del reguetón. Me ha ido bastante bien. Cambié el curso de mi familia, ¿no? Tenemos oportunidades ahora, muchas. Y pues, ahora lo que cuenta es ser feliz, o por lo menos tratar de serlo”.

Más conexión familiar

Parte de la reflexión que ha hecho Arcángel sobre la vida llegó tras una intervención quirúrgica de corazón abierto el año pasado, que le hizo abrazar el valor de pasar momentos con su familia y cuidar su felicidad.

“Yo quiero dedicarme a eso ahora, a coleccionar recuerdos con mis hijos, gratos recuerdos que perduren para siempre y hacer sonreír a mi mamá, que bastante que le hace falta. Después de ahí, que pase lo que tenga que pasar”.

La recuperación del procedimiento médico le exigió pausa y calma. “Yo me siento bien, pero todavía hay cosas que molestan. Hay movimientos que todavía no puedo hacer”, dijo con relación a las molestias que aún experimenta. “Esta área de acá (el pecho) todavía la tengo un poco sensitiva. Se siente raro. El estornudo todavía me molesta. Toso y todavía me molesta, pero antes me dolía toda la cicatriz… Ahora solamente me duele aquí, como que en la boca del estómago, y es lo que más tarda en cicatrizar”, compartió en detalle.

“Pero el cardiólogo y el cirujano siempre me decían que hay varias cosas que tardan un año o dos... Es poco a poco, y yo he sentido cómo poco a poco hay cosas que me han ido dejando de molestar. Estamos en proceso de recuperación. Todavía sigue”, aseveró y además confesó que seguirá disfrutando trabajar en la música.