La cantante puertorriqueña Yolandita Monge estalló en llanto al hablar de su hija mayor, Noelia, en medio de una entrevista radial en República Dominicana.

Las lágrimas de la intérprete de “Quítame ese hombre” comenzaron a salir cuando una de las entrevistadoras del programa “Esto no es Radio” le preguntó que cómo no ha permitido que se le endurezca el corazón con tantas situaciones difíciles que ha enfrentado.

“Porque vivo en amor constantemente, no importa si me fallaron porque también si alguien te falla en algún momento es porque está sufriendo de algo”, fue la primera respuesta de la galardonada artista boricua.

Luego le presentan una entrevista suya de hace muchos años y le preguntan qué le hubiese dicho a la Yolanda de ese entonces.

Monge contestó que le daría gracias primero a Dios y luego a esa Yolanda por no dejarla caer.

“Siguen cosas difíciles en mi vida sucediendo aunque he pasado las más difíciles pero hay una que existe sigue una que vino de mi vientre, que no la tengo y quizás no la tendré, pero está ahí, chiquita, bonita, lo hermosa que es. No pierdo la esperanza de que algún día vuelva, no solamente a mí, sino a sus hermanos, para que conozcas sus sobrinos”, dijo en llanto la cantante refiriéndose a su hija mayor, Noelia.

Cuando le dijeron que si tenía un mensaje para su chiquita, la cantante no tuvo reparos en mandarle un mensaje.

Mis brazos están abiertos, no solamente los míos, los de tus hermanos y los de los sobrinos que no conoces. Cuando tu estés lista, puedes venir que vamos a compensar la conversación donde las dejamos un día", exhortó.

Yolandita y su hija, la también cantante Noelia, llevan varios años sin hablarse y sumergidas entre el escándalo por fuertes acusaciones.

En el año 2005 Noelia abrió la puerta de las interioridades de su núcleo familiar, específicamente de sus diferencias con su famosa procreadora, al revelar en una edición de TV y Novelas USA que Yolandita Monge nunca la apoyó en nada, la agredía verbalmente al igual que su padrastro Topy Mamery, quien falleció en el 2014, y que pese a eso deseaba contentarse con ella.

A esta batalla familiar se le suma el escandaloso vídeo porno en el que aparece Noelia sosteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja el reguetonero Yamil Gorritz.

Como si fuera poco, Noelia también apareció en el desaparecido programa de El Show de Cristina junto con su abuela materna Delia Betancourt, y declaró que su madre le tiene celos y que su padrastro la acosó sexualmente.

Tanto Yolandita Monge como Topy Mamery responsabilizaron a la conductora cubana de haber minado el campo entre estos y Noelia, debido a la polémica entrevista que Saralegui tuvo con ella, su abuela y su compañero Jorge Reynoso.

Entonces, la intérprete de “El amor” decidió responderle con la misma moneda, apareciendo por primera vez en televisión, en el programa de Don Francisco Presenta, para hablar de esas acusaciones, y del vídeo porno de su retoño.

Además, para seguir echándole leña al fuego, Noelia acusó directamente a Topy Mamery de ser el autor de la divulgación del vídeo, mientras que Mamery en ese enonces se sostuvo en que fue el manejador y ahora esposo de Noelia, Jorge Reynoso, quien lo difundió.

La cantante se encuentra en República Dominicana promocionado su concierto “Eternamente Yolandita” que se realizará en la isla vecina el próximo 8 de febrero de 2025 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Bajo la producción de SkyPro, el concierto promete ser un recorrido por una de las carreras más exitosas y queridas de la música latina: “Lo nuevo son las canciones que son protagonistas de mi repertorio, que ustedes lo forjaron”, confesó Yolandita.

“Vamos a ‘engalillarnos’, en buen puertorriqueño, y a dejar la garganta con el corazón”, agregó con una sonrisa cómplice durate una conferencia de prensa, según publicó Listín Diario.

El peródico dominicano señaló que el concierto “Eternamente Yolandita” promete ser una velada llena de recuerdos, pasión y música de primer nivel.

Con un montaje que incluye bailarines, luces, sonido y una selección de más de veinte de sus éxitos, la artista prometió brindar una experiencia inolvidable a sus seguidores dominicanos.

Entre los temas que formarán parte del repertorio están clásicos como “Quítame ese hombre del corazón”, “Débil” y “El amor”.