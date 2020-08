El comediante puertorriqueño Yoyo Boing convalece tras sufrir un infarto a principios de semana.

En entrevista desde su residencia con el periodista Omar Matos, Luis Antonio Rivera se expresó con dificultad sobre el percance de salud del que convalece.

“Al amanecer del lunes no podía moverme ni podía hablar todavía. No fue un derrame cerebral, fue un infarto”, aclaró. “No podía hablar. Todavía se me hace difícil. No podía caminar. Ya me han hecho todos los exámenes. Estamos esperando todos los resultados, pero hasta a la fecha todos han sido negativos. Con terapia esto se va a arreglar”, añadió esperanzado el comediante, quien tiene la parte izquierda de su cuerpo paralizada.

PUBLICIDAD

“Me acosté el domingo muy bien. Como a las 2:00 de la mañana me fui a levantar y no me podía mover”, añadió Yoyo, quien agradeció las atenciones que recibió en el Hospital del Maestro, en San Juan.

Rivera, de 90 años, fue operado de una afección cardiaca en febrero de 2017.

El conductor por 19 años del programa Puertorriqueñísimo (WIPR TV), quien también ha sido portavoz de MCS, ha gozado de buena salud toda su vida, salvo por la condición de diabetes tipo 2, que mantiene controlada.

De hecho, antes de la cirugía antes mencionada, solo pasó por el quirófano tres veces, para remover las amígdalas, la apéndice y por una cirugía estética.

Eric Delgado, presidente de WIPR (donde Yoyo ha pasado buena parte de su vida profesional en espacios televisivos como Desde mi pueblo y Puertorriqueñísimo, y en Tus compañeros del tapón, Con Yoyo en el tapón y Hoy en el 940 en radio), le deseó una pronta recuperación tras enterarse del percance de salud de Rivera: “Yoyo es de los pocos pilares originales de nuestra televisión, sus memorias son un cúmulo de las historias de nuestros fundamentos en la industria de la televisión. Le deseamos un pronto restablecimiento y a su familia todo nuestro mejor deseo y apoyo. Yoyo, en WIPR y Puerto Rico te amamos”.