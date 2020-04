View this post on Instagram

Mas claro no canta un Gallo #Repost @nakarynk ・・・ Mayerlin Nakary Paredes mejor conocida como NakaryNK es una talentosa joven que tuvo la oportunidad de firmar un contrato de manejo con Nu Form Management y disquero con Baby Récords Inc., sello discográfico el cual le pertenece a Felix Ortiz mejor conocido como Zion cual cuenta con una exitosa carrera de 20 años. El motivo de nuestro visita a los roques fue totalmente laboral, Nakary al igual que ningunos de sus colegas participaron en la fiesta a cual los vinculan. Solo se estuvo en el archipiélago de Los Roques desde el Domingo 8 al miércoles 11 de Marzo para la grabación de el video musical de "Sin Tabu Remix”. A partir de esa fecha los artistas al igual que su equipo de trabajo se regresaron a Caracas y luego a sus respectivos destinos. Queremos aclarar que todos nuestros fondos son privados y lícitos los cuales provienen de el extranjero. No hay enlaces con nadie más. Nosotros contamos con nuestros propios recursos y no utilizamos capital de terceros para financiar nuestros proyectos Para las personas a que se preocupan por el estado de salud de los ARTISTAS , queremos que sepan que se encuentran en perfecto estado de salud , completamente libre del virus Covid-19 Nakary al igual que Zion solo quieren poner el nombre de Venezuela en alto! @protestavenezuela @caraotadigital @elnacionalweb @gossipvzla @lasopapuntocom @caraotadigital @lucioquincio @dailynewstoday @bajolalupafm @asimplevistacom @monitordolar_vzla2.0 @Venezuelasocialnetwork @angiepereztv @pattypoleo 🎥 @guillermodirector