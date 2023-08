“La vida es para pasarla bien, si tú estás aquí y no la estás pasando bien hay algo mal que estás haciendo”.

Así se expresó la exreina de belleza Zuleyka Rivera, quien disfruta su nueva era artística al integrarse al elenco de “Secreto de las indomables”, un reality show que reúne a íconos de la farándula latina en el paraíso tropical de Tulum, México, donde revelarán las cualidades y circunstancias que las convirtieron en unas mujeres fieras.

La Miss Universe 2006 habló con Primera Hora en una comunicación vía Zoom sobre su participación en el programa de televisión cuyos primeros dos episodios están disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming Canela.TV, donde se une a estrellas como Yuri, Alicia Machado, Ninel Conde, Patricia Manterola, y Amara “La Negra” en unas vacaciones que las llevarán a experimentar momentos inesperados dentro de una ostentosa mansión.

Rivera, quien se ha destacado por su fogosidad y autenticidad -cualidades que la llevaron a ser coronada como la mujer más bella del mundo en el Shrine Auditorium in Los Angeles, California hace 17 años-, admitió que su primer encuentro con las celebridades fue “intimidante” dado que ha seguido de cerca sus carreras artísticas y reconoce que, al igual que ella, son “indomables”.

“Tú no sabes de dónde va a salir el tiro, o sea, si tiro un comentario, ¿me cubro o no me cubro? Pero igual son mujeres maravillosas y compartimos que somos el mismo sexo, somos mujeres, hemos pasado por lo mismo; cada quien reacciona sus situaciones de manera distinta, cada quien tiene su punto de vista. Discrepamos en la convivencia, pero nos damos cuenta que todas tenemos voz y no tenemos miedo a utilizarla”, manifestó entre risas la también modelo y presentadora.

“¿Qué podemos esperar de ti?”, le preguntamos.

Zuleyka manifestó que el público podrá esperar la misma honestidad que la ha distinguido a lo largo de su carrera. No obstante, adelantó que también revelará asuntos que no suele tocar “por miedo a la vulnerabilidad”.

Cuando Primera Hora preguntó si esos asuntos tienen que ver con sus pasadas relaciones sentimentales, afirmó que este es uno de los puntos más difíciles que le tocó exponer.

Hace un mes, la exreina de belleza anunció su separación con el productor musical DJ Luian en una publicación en su cuenta de Instagram. La pareja mantuvo una relación por más de cuatro años.

“A veces uno se protege mucho y se forma un caparazón porque no es fácil entregar las armas al enemigo”, expresó Rivera de manera risueña, aclarando que el momento es perfecto para demostrar su humanidad.

Momento de crecimiento

Mediante esta experiencia, Rivera reconoció que a pesar de las diferencias y encontronazos, todas han tenido la capacidad de escucharse, entenderse y tener empatía una a la otra durante la estadía, que se seguirá transmitiendo de manera semanal.

“Yo no sé... poco a poco, que las iba conociendo, me preguntaba por qué se les ocurrió este nombre, ¿por qué? Pero luego, me di cuenta de muchas cosas”, dijo la exreina de belleza sobre el programa, que es un spinoff de la exitosa producción “Secretos de villanas”, que reunió a figuras icónicas como Gabriela Spanic, Aylin Mujica, Sarah Mintz, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Cynthia Klitbo en un solo espacio.

“A diferencia de otros proyectos, esto es una serie donde en 10 episodios nos dan la oportunidad de revelarnos tal y como somos, hablando de temas muy personales, cosas de las que, en realidad, no soy muy fanática, no me gusta mucho”, manifestó.

Sin embargo, la artista reconoció que este encuentro demostró la experiencia de ser una mujer en el mundo del espectáculo y lo importante que es reconocer las fortalezas de cada una de ellas.

“La oportunidad de estar con estas mujeres, de escuchar sus experiencias, cómo reaccionaron, cómo de las cenizas volvieron a tener plumas con colores maravillosos, todas esas cosas me han ayudado a mi crecimiento, y si nos puede ayudar como sociedad, mejor”, indicó.

“Yo me podré ir, pero esto se quedará por mucho tiempo, y pudiera servirle a futuras generaciones y, a lo mejor, permitir a otros encontrar las herramientas para encontrarse a sí mismo”, agregó.

El programa de “Secretos de las indomables” se encuentra disponible en Canela.TV y sus próximos episodios saldrán semanalmente.