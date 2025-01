Después de una publicación en sus redes sociales la semana pasada en la que confesó sentirse “poco valorada”, la Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera afirmó que está “mejorando” y agradeció a sus seguidores por solidarizarse con su situación. Sus expresiones surgen en medio de rumores sobre una posible ruptura con el productor musical DJ Luian, con quien se había comprometido en 2023.

“Estoy viva y mejorando. Un día a la vez. Gracias a todos los que tomaron de su tiempo y me enviaron mensajes de aliento en este proceso difícil para mí. Los amo”, compartió Rivera a través de sus historias de Instagram.

La también actriz puertorriqueña no ha confirmado su separación del productor musical, con quien se comprometió en octubre de 2023 tras la primera crisis que vivió su relación a finales de julio de ese mismo año.

Ambos eliminaron de las redes sociales sus imágenes juntos, lo que generó rumores de una supuesta ruptura.

Hace unos días, Rivera publicó: “¿Por qué todos a mi alrededor lo que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada. Yo en todas mis relaciones interpersonales lo entrego todo siempre, y es que no me nace de otra forma ¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¿Pero porque tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”

La ex reina de belleza fue vista el sábado disfrutando de la fiesta de cumpleaños del presentador de Telemundo Carlos Adyan, donde coincidió con sus sucesoras del certamen Andrea Meza y Sheynnis Palacios.